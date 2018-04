Flipkens meteen onderuit tegen Errani in Istanboel - Nishikori geeft op na eerste set in Barcelona Redactie

25 april 2018

13u08

Bron: Belga 0

Kirsten Flipkens is in de eerste ronde van het WTA-toernooi in het Turkse Istanboel (gravel/250.000 dollar) uitgeschakeld door de Italiaanse Sara Errani. Flipkens (WTA 70) verloor in twee sets (6-3 en 6-4) van Errani (WTA 93) na een wedstrijd van een uur en 25 minuten. Vorige week verloor Errani in de Fed Cup met Italië nog twee keer van België. Alison Van Uytvanck en Elise Mertens waren toen te sterk voor de 30-jarige Italiaanse.

Alison Van Uytvanck (WTA 49) neemt het in haar eerste ronde in Istanboel zo dadelijk op tegen de Australische Ajla Tomljanovic (WTA 95).

De Japanner Kei Nishikori (ATP 22) heeft vandaag na één set opgegeven in zijn eerste wedstrijd op het ATP-toernooi in Barcelona (gravel/2.510.900 euro). Nishikori, die in de eerste ronde vrij was, verloor de openingsset van zijn partij in de tweede ronde tegen de Spanjaard Guillermo Garcia-Lopez (ATP 69) met 6-3.

De Japanner, het veertiende reekshoofd, speelde afgelopen weekend nog de finale van het Masters 1.000-toernooi in Monte Carlo. Hij verloor er de eindstrijd van nummer één van de wereld, Rafael Nadal. Mogelijk is vermoeidheid de oorzaak van zijn opgave in de Catalaanse hoofdstad.

Nishikori sukkelde in 2017 lange tijd met een polsblessure. Hij moest hierdoor dit jaar ook nog forfait geven voor de Australian Open, het eerste grandslamtoernooi van het jaar.

De Loore moet in voortgezette match het onderspit delven op Challenger Francaville

Joris De Loore (ATP 319) heeft vandaag de eerste ronde niet overleefd op het Challengertoernooi in het Italiaanse Francaville (gravel/43.000 euro). De Loore verloor in twee sets (6-4 en 6-3) van thuisspeler Gianluigi Quinzi (ATP 347). De partij werd gisteren stopgezet na de eerste set omwille van de invallende duisternis.

Ook Ruben Bemelmans (ATP 107), Kimmer Coppejans (ATP 338) en Arthur De Greef (ATP 288) kwamen in de eerste ronde van het enkelspel in actie in Italië. Coppejans versloeg dinsdag verrassend topreekshoofd Bemelmans. De Greef ging er maandag uit tegen de Noor Casper Ruud (ATP 205). Coppejans werkt donderdag zijn tweede ronde af tegen de Argentijn Andrea Collarini (ATP 240).

In het dubbelspel komen Ruben Bemelmans, aan de zijde van de Nederlander Tallon Griekspoor, en het dubbelduo Sander Gille-Joran Vliegen later op de dag nog in actie.

