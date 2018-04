Flipkens maakt in Lugano snel komaf met Witthöft in uitgestelde slotfase DMM

12 april 2018

14u34

Bron: Belga 0 Tennis Kirsten Flipkens (WTA 74) heeft zich geplaatst voor de tweede ronde op het WTA-toernooi in het Zwitserse Lugano. Flipkens moest het slot van haar partij tegen de Duitse Carina Witthöft (WTA 57) vandaag nog afwerken. Woensdag werd het duel verstoord door hevige neerslag. De partij werd indoor uitgespeeld.

De wedstrijd werd onderbroken in de derde set bij een 4-3 voorsprong voor de Kempense. Flipkens verloor de eerste set met 6-1 maar won de tweede met 6-4. Een dag later won 'Flipper' de eerste twee spelletjes, hetgeen volstond door te stomen naar 6-3 setwinst en de overwinning in de wedstrijd.

In de tweede ronde wacht voor Flipkens een confrontatie met de Wit-Russische Aliaksandra Sasnovich (WTA 49), het achtste reekshoofd, die in haar eerste ronde in twee sets (7-6 (7/4) en 6-0) afrekende met de Nederlandse qualifier Richel Hogenkamp (WTA 110).

Naast Flipkens zijn ook Elise Mertens (WTA 20), het tweede reekshoofd, en Alison Van Uytvanck (WTA 51), het negende reekshoofd, nog actief in enkelspel in Lugano. Van Uytvanck treft later op de dag in haar tweede ronde de Italiaanse Camila Giorgi (WTA 59). Mertens neemt het morgen in haar tweede wedstrijd in Zwitserland op tegen de Tsjechische Marketa Vondrousova (WTA 52).