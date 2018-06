Flipkens laat zich de kaas van het brood eten in Rosmalen: geen tweede WTA-titel na hoopvolle start - Federer viert in Stuttgart GVS

17 juni 2018

14u20 4 Tennis Kirsten Flipkens (WTA-60) is er niet in geslaagd een tweede WTA-titel uit haar carrière te bemachtigen. Op het gras van Rosmalen zag het er voor onze landgenote tegen de Servische Aleksandra Krunic (WTA-55) lange tijd bijzonder goed uit, maar 'Flipper' moest na drie sets tóch het onderspit delven. Het werd 6-7 (0/7), 7-5 en 6-1.

De partij op het Nederlandse gras kon niet beter beginnen voor onze landgenote. Flipkens snoepte meteen het opslagspelletje af van Krunic, maar kon de break op haar eigen opslag daarna niet verzilveren. Bij een 3-3-stand zag het er zelfs even benard uit voor het nummer 60 van de wereld. De Servische ging op haar beurt door de service van 'Flipper', maar de Belgische schoot bij een 5-4-achterstand met een re-break net op tijd wakker. Een tiebreak zou vervolgens beslissen over de eerste set, daar liet Flipkens met zeven opeenvolgende punten geen spaander heel van haar tegenstandster: 6-7 (0/7), het werk was half volbracht.

Kentering

Ook in de tweede set ging Flipkens snel door de opslag van Krunic. Maar de Servische vocht voor wat ze waard was en bij 3-4 knokte ze zich terug in de partij. Hét spelletje dat de hele match deed kantelen, want het gaf het nummer 55 van de wereld een flinke boost. Ondanks onze landgenote na een slordig intermezzo in de eindstrijd nog dé kans kreeg om op de eigen service de partij uit te serveren, trok Krunic toch aan het langste eind: 7-5, een bittere pil.

Een triomf via drie sets dan maar voor Flipkens? Neen. Krunic stoomde immers door op haar elan en smeerde de Belgische in een mum van tijd een 3-0-achterstand aan. 'Flipper' greep bij een nieuwe breakkans haar laatste strohalm niet, het kalf was nadien helemaal verdronken: 6-1.

Het was de tweede keer dat Flipkens in Rosmalen in de finale stond. In 2013 verloor ze daarin met 6-4 en 6-2 van de Roemeense Simona Halep, de huidige nummer één van de wereld. In 2016 was ze ook runner-up in het Mexicaanse Monterrey, in 2012 won ze haar eerste WTA-titel in het Canadese Quebec. Vandaag geen tweede eindzege, dus.

Roger Federer pakt 98ste titel uit carrière

Roger Federer heeft het ATP-toernooi in het Duitse Stuttgart (gras/656.015 euro) op zijn naam geschreven. In de finale versloeg de kersverse nummer één van de wereld de Canadees Milos Raonic (ATP-35), het zevende reekshoofd, in twee sets met 6-4 en 7-6 (7/3). De wedstrijd duurde een uur en twintig minuten.

Het was de veertiende ontmoeting tussen Federer en de 27-jarige Raonic. De Zwitser trok in elf duels aan het langste eind, Raonic won slechts drie keer.

De 36-jarige Federer, die begin dit jaar met het Australian Open zijn twintigste grandslamtoernooi won, was er ook al in 2016 en 2017 bij in Stuttgart. Toch stond zijn naam er nog niet op de erelijst. Vorig jaar werd hij namelijk al in de tweede ronde uitgeschakeld door de Duitser Tommy Haas en twee jaar geleden was de Oostenrijker Dominic Thiem te sterk in de halve finales. Bij zijn derde poging is het dus wel raak.

Federer, die aan een finaleplaats genoeg had om maandag de Spanjaard Rafael Nadal opnieuw af te lossen als nummer een van de wereld, pakte al de 98ste ATP-zege uit zijn carrière, de derde dit seizoen. Het was zijn eerste toernooi voor Federer sinds eind maart. Toen verloor hij in de tweede ronde van het Masters 1.000-toernooi in Miami van de Australiër Thanasi Kokkinakis (ATP-150) in drie sets. De Zwitser liet nadien het gravelseizoen links liggen om zich voor te bereiden op Wimbledon, waar hij voor een negende titel gaat.