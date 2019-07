Flipkens kan zich niet plaatsen voor tweede ronde in Washington GVS

31 juli 2019

06u21

Bron: Belga 0

Kirsten Flipkens (WTA 106) heeft zich niet kunnen plaatsen voor de tweede ronde (achtste finales) van het WTA-toernooi in het Amerikaanse Washington (hard/250.000 dollar). De 33-jarige Flipkens verloor in de eerste ronde van de Taiwanese Su-Wei Hsieh (WTA 31), het vierde reekshoofd, in twee sets: 6-4 en 6-3. De partij duurde 1 uur en 18 minuten. In de tweede ronde wacht voor Su-Wei Hsieh de Russische qualifier Varvara Gracheva (WTA 211), die het van haar landgenote Anna Blinkova (WTA 93) haalde in 6-2, 5-7 en 6-2.