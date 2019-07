Flipkens kan zich niet plaatsen voor tweede ronde in Washington, Goffin treft Japanner GVS

Flipkens moet Washington snel verlaten

Kirsten Flipkens (WTA 106) heeft zich niet kunnen plaatsen voor de tweede ronde (achtste finales) van het WTA-toernooi in het Amerikaanse Washington (hard/250.000 dollar). De 33-jarige Flipkens verloor in de eerste ronde van de Taiwanese Su-Wei Hsieh (WTA 31), het vierde reekshoofd, in twee sets: 6-4 en 6-3. De partij duurde 1 uur en 18 minuten. In de tweede ronde wacht voor Su-Wei Hsieh de Russische qualifier Varvara Gracheva (WTA 211), die het van haar landgenote Anna Blinkova (WTA 93) haalde in 6-2, 5-7 en 6-2.

David Goffin treft Japanner Nishioka

David Goffin (ATP 18) neemt het in de tweede ronde van het ATP-toernooi in het Amerikaanse Washington (hard/1.895.290 dollar) op tegen de Japanner Yoshihito Nishioka (ATP 77). Die klopte de Engelsman Daniel Evans (ATP 51) met 6-4 en 6-1.

Goffin was als zevende reekshoofd vrij in de eerste ronde. Goffin, 28, en Nishioka, 23, speelden al een keer eerder tegen elkaar. In 2016 trok de Luikenaar in Tokio met 7-5 en 6-2 aan het langste eind. Voor Goffin is het Citi Open zijn eerste toernooi sinds zijn verlies drie weken geleden in de kwartfinale van Wimbledon tegen Novak Djokovic.

Topreekshoofd Stephens en Wimbledonsensatie Gauff moeten inpakken

De Amerikaanse Sloane Stephens heeft haar status als eerste reekshoofd op het toernooi van Washington (250.000 dollar) niet kunnen waarmaken. Het nummer acht van de wereld, in 2015 winnares van het Citi Open, ging er al in de eerste ronde uit tegen de Zweedse Rebecca Peterson (WTA 70). Die haalde het op het Amerikaanse hardcourt met 6-2 en 7-5.

Ook voor Cori Gauff (WTA 146) was de eerste ronde het eindstation. De 15-jarige Amerikaanse, die zich via de kwalificaties plaatste voor de hoofdtabel, verloor met 6-4 en 6-2 van de Kazachse Zarina Diyas (WTA 84).

Gauff ontpopte zich eerder deze maand tot dé verrassing op Wimbledon. De piepjonge tennisster stootte vanuit de kwalificaties door naar de vierde ronde. Onderweg stuntte ze onder meer tegen Venus Williams.