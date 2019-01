Flipkens in twee sets naar tweede ronde in Hobart LPB

08 januari 2019

06u40

Kirsten Flipkens (WTA 49) heeft zich geplaatst voor de tweede ronde van het WTA-toernooi in het Australische Hobart (hard/250.000 dollar). Onze landgenote versloeg de Sloveense Dalila Jakupovic (WTA 82) in twee sets: 6-4, 7-5. De wedstrijd duurde 1u36'. In de tweede ronde speelt Flipkens woensdag tegen de Hongaarse Timea Babos (WTA 65) of de Slovaakse Viktoria Kuzmova (WTA 46).

Op dit moment neemt Alison Van Uytvanck (WTA 51) het op tegen de Amerikaanse Madison Brengle (WTA 89) in Hobart. Brengle vervangt de Duitse Mona Barthel (WTA 74), die tegen Van Uytvanck niet kon aantreden vanwege een virale ziekte.

Maandag plaatste Greet Minnen (WTA 346) zich al voor de tweede ronde. Ze versloeg de Oekraïense Kateryna Kozlova (WTA 97) met 6-4, 6-0.

