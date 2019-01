Flipkens in twee sets naar tweede ronde in Hobart, ook Van Uytvanck door LPB

08 januari 2019

Kirsten Flipkens (WTA 49) heeft zich geplaatst voor de tweede ronde van het WTA-toernooi in het Australische Hobart (hard/250.000 dollar). Onze landgenote versloeg de Sloveense Dalila Jakupovic (WTA 82) in twee sets: 6-4, 7-5. De wedstrijd duurde 1u36'. In de tweede ronde speelt Flipkens woensdag tegen de Slovaakse Viktoria Kuzmova (WTA 46), die met 6-3, 6-3 te sterk bleek voor de Hongaarse Timea Babos (WTA 65). Het wordt nog maar het tweede duel tussen Flipkens en Kuzmova. In de vorige confrontatie bleek Flipkens vorig jaar in het Nederlandse Rosmalen de sterkste.

Ook Alison Van Uytvanck (WTA 51) plaatste zich voor de tweede ronde in Hobart. Ze haalde het in de openingsronde in twee sets van de Amerikaanse Madison Brengle (WTA 89): 7-6 (7/5), 7-5 na 2u04'. In de tweede ronde neemt Van Uytvanck het op tegen de Slovaakse Anna Karolina Schmiedlova (WTA 77), die de Russin Evgeniya Rodina (WTA 68) in drie sets uit het toernooi kegelde. Van Uytvanck en Schmiedlova stonden al vijf keer tegenover mekaar. De stand is 3-2 in het voordeel van onze landgenote, die de vorige drie wedstrijden telkens wist te winnen. De laatste keer was vorig jaar in het Oostenrijkse Linz.

Maandag plaatste Greet Minnen (WTA 346) zich al voor de tweede ronde. Ze versloeg de Oekraïense Kateryna Kozlova (WTA 97) met 6-4, 6-0.