Flipkens grijpt naast ticket voor halve finales in Seoel

Weergoden houden Mertens van de court in Osaka

20 september 2019

12u08

Weergoden houden Elise Mertens van de court in Osaka

Het slechte weer was spelbreker op het WTA-toernooi in het Japanse Osaka (hard/823.000 dollar). De kwartfinale van Elise Mertens (WTA 24) tegen de Italiaanse Camila Giorgi (WTA 54) is uitgesteld naar zaterdagmiddag 12u (5u Belgische tijd).

Als de weergoden het toelaten, worden zaterdag meteen ook de halve finales afgewerkt. Bij kwalificatie treft de Limburgse dan de Japanse Naomi Osaka (WTA 4), het eerste reekshoofd, of de Kazachse Yulia Putintseva.

In de andere halve finale is Angelique Kerber (WTA 15) al zeker van de partij. Zij zag vrijdag haar Amerikaanse tegenstander Madison Keys (WTA 16) opgeven in de derde set bij een 2-1 achterstand.

Flipkens grijpt naast ticket voor halve finales in Seoel

Kirsten Flipkens (WTA 106) heeft zich niet kunnen plaatsen voor de halve finales op het WTA-toernooi in het Zuid-Koreaanse Seoel (hard/250.000 dollar). De 33-jarige Kempense verloor in twee sets van de 27-jarige Poolse Magda Linette (WTA 48), het vierde reekshoofd. Het werd 6-2 en 6-3 na 1 uur en 21 minuten tennis. Het was hun eerste onderlinge duel.

In de halve finale speelt Linette tegen het Russische tweede reekshoofd Ekaterina Alexandrova (WTA 39). Die zette de Amerikaanse wildcard Kristie Ahn (WTA 93) opzij met 6-7 (0/7), 6-4 en 6-4.

De tweede halve finale gaat tussen de Tsjechische Karolina Muchova (WTA 45) en de Chinese Yafan Wang (WTA 58). Derde reekshoofd Muchova schakelde in de eerste ronde Alison Van Uytvanck (WTA 62) uit. Wang klopte in de tweede ronde Ysaline Bonaventure (WTA 125).

Wickmayer uitgeschakeld in Wuhan

Yanina Wickmayer (WTA 162) is uitgeschakeld in de eerste kwalificatieronde voor het WTA-Premiertoernooi in het Chinese Wuhan.

De 29-jarige Wickmayer verloor met 7-6 (7/4) en 6-3 van de 22-jarige Russische Veronika Kudermetova (WTA 46), het eerste reekshoofd in de kwalificaties. De partij duurde 1 uur en 34 minuten.

