Flipkens geeft op in Hobart - Bemelmans naar tweede kwalificatieronde Australian Open - Djokovic viert comeback in stijl

Kirsten Flipkens.

Bemelmans zwoegt zich naar tweede kwalificatieronde

Ruben Bemelmans (ATP 119) heeft zich geplaatst voor de tweede kwalificatieronde van de Australian Open. De 29-jarige Limburger, het dertiende reekshoofd in de kwalificaties, nam na twee uur en zestien minuten tennis in drie sets (7-5, 5-7 en 7-5) de maat van de Pool Kamil Majchrzak (ATP 200).

Flipkens geeft forfait in Hobart

Kirsten Flipkens (WTA 78) heeft vandaag de handdoek in de ring gegooid op het WTA-toernooi van Hobart in Australië. Ze begon niet aan haar wedstrijd tegen Alison Riske (WTA 89) uit de VS. Flipkens had zich via de kwalificaties moeten plaatsen voor de hoofdtabel van Hobart (hard/226.750 dollar), het toernooi dat Elise Mertens vorig jaar nog op haar naam schreef.

Gisteren plaatste Flipkens zich nog samen met Nicole Melichar uit de VS voor de tweede ronde van het dubbelspel. Het duo was tweede reekshoofd in het dubbel.

Maar Flipkens, die vorige week uitgeschakeld werd door de Sloveense Polona Hercog in de tweede ronde van het Nieuw-Zeelandse WTA-toernooi van Auckland (Hardcourt/226.750 dollar), gaf dus forfait.

In een verklaring die geciteerd wordt door de organisatie van het toernooi in Hobart legt ze uit dat haar schouder "problemen veroorzaakte" en dat haar "aangeraden werd om te rusten". Op Twitter antwoordde ze aan een fan dat haar opgave niets te maken had met de Australian Open, "want daar speelt ze geen kwalificaties". De Australian Open gaat maandag van start in Melbourne.

De Greef overleeft eerste kwalificatieronde Australian Open niet

Arthur De Greef (ATP 190) is er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de tweede kwalificatieronde van de Australian Open. De Greef moest na één uur en 45 minuten tennis in drie sets (3-6, 6-3 en 6-4) het hoofd buigen voor de Fransman Mathias Bourgue (ATP 165). De 25-jarige Brusselaar moet zo een jaar extra wachten om zijn debuut te kunnen maken op de hoofdtabel van het eerste grandslamtoernooi van het jaar.

De tweede Belgische man in de kwalificaties van de Australian Open, Ruben Bemelmans (ATP 119), komt later op de dag in actie tegen de Pool Kamil Majchrzak (ATP 200). De 29-jarige Limburger is het dertiende reekshoofd in de voorrondes.

David Goffin (ATP 7) staat bij de mannen rechtstreeks op de hoofdtabel, Steve Darcis (ATP 82) is er door een elleboogblessure niet bij.

Bij de vrouwen zijn Elise Mertens (WTA 36), Kirsten Flipkens (WTA 48) en Alison Van Uytvanck (WTA 78) zeker van een plaatsje in de eerste ronde. In de kwalificaties komen Yanina Wickmayer (WTA 115), Maryna Zanevska (WTA 167) en Ysaline Bonaventure (WTA 181) in actie. Zij ontmoeten komende nacht respectievelijk de Zwitserse Jil Belen Teichmann (WTA 141), de Bulgaarse Viktoriya Tomova (WTA 140) en de Australische Tammi Patterson (WTA 344).

Djokovic viert comeback met knappe zege tegen Thiem

De Serviër Novak Djokovic (ATP 14) is met een knaller aan zijn comeback begonnen. Djokovic klopte tijdens de Kooyong Classic, een demonstratietoernooi in Melbourne, de Oostenrijker Dominic Thiem (ATP 5) in twee sets (6-1 en 6-4). "Dit is een mooi begin, het voelt goed om weer terug op de baan te zijn", liet de dertigjarige voormalig nummer één van de wereld na afloop optekenen.

Na zes maanden blessureleed - hij stond sinds Wimbledon niet meer op de baan met een hardnekkige elleboogblessure - begon Djokovic furieus aan de partij tegen Thiem. Hij won de eerste set met 6-1 en kon ook in de tweede set, ondanks een sterkere Thiem, zijn dominantie behouden (6-4).

"Het was een geweldige start", stak hij na de partij van wal. "Ik kan niet stoppen met glimlachen, zo gelukkig voel ik me. Ik hou van deze sport en ik heb ze gemist. Dit was een test voor mij, om te zien waar ik sta. En ik kan alleen maar zeggen dat het goed heeft uitgewerkt. Ik wil hier ook niet te veel zelfvertrouwen uit putten, ik ben immers nog geen honderd procent. Maar ik ben op dit moment gewoon heel blij."

De Serviër had normaal zijn rentree eerder al gemaakt op het exhibitietoernooi in Abu Dhabi, eind 2017. Maar daarvoor zegde hij af, net als voor het ATP-toernooi in Doha vorige week.

Mertens stoot door in dubbelspel Hobart

Elise Mertens heeft zich aan de zijde van de Nederlandse Demi Schuurs, geplaatst voor de halve finales van het dubbelspel op het WTA-toernooi in Hobart (hardcourt/250.000 dollar). Mertens en Schuurs, het derde reekshoofd in het dubbelspel, wonnen na anderhalf uur tennis in een supertiebreak (6-7 (4/7), 6-2 en 10/8) van Alison Van Uytvanck en de Duitse Anna-Lena Friedsam.

In de halve eindstrijd wacht voor Mertens en Schuurs mogelijk een confrontatie met het eerste reekshoofd, de Roemeens-Oekraïense tandem Raluca-Ioana Olaru/Olga Savchuk. Zij moeten in hun kwartfinale dan nog wel voorbij de Russin Veronika Kudermetova en de Wit-Russin Aryna Sabalenka.

Kirsten Flipkens was, aan de zijde van de Amerikaanse Nicole Melichar, ook nog actief in het dubbelspel. Maar na haar forfait in het enkelspel tegen de Amerikaanse Alison Riske, besloot ze ook verstek te laten gaan voor haar dubbelpartij, die normaal komende nacht werd afgewerkt.

In het enkelspel in Hobart is enkel Elise Mertens (WTA 36) nog actief. De Limburgse titelverdedigster, het tweede reekshoofd, treft in de kwartfinales de winnares van het duel tussen de Roemeense Monica Niculescu (WTA 85) en de Amerikaanse Varvara Lepchenko (WTA 64).

Muguruza trekt zich terug voor de kwartfinales in Sydney

Garbiñe Muguruza (WTA 3) heeft zich afgemeld voor de kwartfinales op het WTA-toernooi van Sydney (hard/468.910 dollar). De Spaanse, het eerste reekshoofd in Sydney, deed dat kort na haar zege in de tweede ronde op de Nederlandse Kiki Bertens (WTA 32). Muguruza heeft te veel last van een dijbeenblessure en liet de organisatie daarom weten niet meer in actie te komen. Dat betekent dat de Australische Daria Gavrilova (WTA 25) zonder een kwartfinale te tennissen in de halve finales staat.

Muguruza moest vorige week in haar eerste partij in Brisbane nog opgeven vanwege krampaanvallen. In Sydney kreeg ze een wildcard en een vrijgeleide in de eerste ronde, waarna de partij met Bertens wachtte. Ook in haar partij tegen Bertens zag het er aanvankelijk somber uit voor de Spaanse, die al na drie games een medische time-out aanvroeg. De nummer drie van de wereld leek daarna zorgenvrij en won in twee sets (6-3 en 7-6 (8/6)).

Muguruza hoopt op tijd fit te zijn voor de Australian Open. Het eerste grandslamtoernooi van het jaar start maandag.

Berdych klopt Nadal in finale van exhibitietoernooi

De Tsjech Tomas Berdych (ATP 20) heeft de Tie Break Tens-titel op zijn naam geschreven. Berdych klopte in de finale in Melbourne de Spaanse nummer één van de wereld Rafael Nadal met 10-5. Als winnaar kreeg hij een cheque van 250.000 dollar.

In het Tie Break Tens-format worden wedstrijden gespeeld onder de vorm van tiebreaks tot tien. Wie het eerste tien haalt, wint.

Acht spelers namen in Australië deel aan vierde editie van het exhibitietoernooi. Dat waren naast Berdych en Nadal de Serviër Novak Djokovic (ATP 14), de Australiërs Nick Kyrgios (ATP 17) en Lleyton Hewitt (geen ranking), de Fransman Lucas Pouille (ATP 18), de Oostenrijker Dominic Thiem (ATP 5) en de Canadees Milos Raonic (ATP 23).

Die laatste verving Stan Wawrinka (ATP 9), die forfait gaf met schouderpijn. De Zwitser speelde niet meer sinds zijn uitschakeling in de eerste ronde van Wimbledon vorig jaar omwille van een knieblessure. Hij hervatte in november de trainingen. Normaal gezien neemt hij vanaf maandag wel deel aan de Australian Open.

Tomas Berdych en Rafael Nadal.