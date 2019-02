Flipkens geeft forfait voor eerste ronde in Boedapest, Bonaventure uitgeschakeld TLB/LPB

19 februari 2019

16u25

Bron: Belga 0

Kirsten Flipkens (WTA 53) komt niet in actie in de eerste ronde van het WTA-toernooi in Boedapest. De 33-jarige Kempense, die het tweede reekshoofd was in de Hongaarse hoofdstad, laat verstek gaan voor haar duel in de eerste ronde tegen de Russische Evgeniya Rodina (WTA 71). Flipkens wordt op de hoofdtabel vervangen door de Bulgaarse lucky loser Viktoria Tomova (WTA 158). Het afhaken van Flipkens komt mogelijk door ziekte, waarmee ze vorige week al kampte.

Ysaline Bonaventure (WTA 132) werd uitgeschakeld in de eerste ronde. De 24-jarige Luikse verloor in 1u53' met 4-6, 6-3, 6-2 van de Tsjechische Tereza Smitkova (WTA 142). Net als Bonaventure plaatste Smitkova zich via de kwalificaties voor de hoofdtabel.

Alison Van Uytvanck, het topreekshoofd, treft in de eerste ronde de Russin Vera Zvonareva (WTA 77).