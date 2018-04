Flipkens en Van Uytvanck meteen onderuit tegen Errani in Istanboel - Djokovic bijt in het zand in Barcelona Redactie

25 april 2018

13u08

Bron: Belga 0

Kirsten Flipkens is in de eerste ronde van het WTA-toernooi in het Turkse Istanboel (gravel/250.000 dollar) uitgeschakeld door de Italiaanse Sara Errani. Flipkens (WTA 70) verloor in twee sets (6-3 en 6-4) van Errani (WTA 93) na een wedstrijd van een uur en 25 minuten. Vorige week verloor Errani in de Fed Cup met Italië nog twee keer van België. Alison Van Uytvanck en Elise Mertens waren toen te sterk voor de 30-jarige Italiaanse.

Van Uytvanck verliest in eerste ronde van Australische Tomljanovic

Ook Alison Van Uytvanck ging meteen onderuit tegen de Australische Ajla Tomljanovic. Van Uytvanck (WTA 49) verloor in twee sets (6-3 en 6-3) van Tomljanovic (WTA 95), na een wedstrijd van een uur en 23 minuten. In de tweede ronde neemt de 24-jarige Tomljanovic het op tegen Donna Vekic (WTA 54).

Nishikori geeft op in Barcelona

De Japanner Kei Nishikori (ATP 22) heeft vandaag na één set opgegeven in zijn eerste wedstrijd op het ATP-toernooi in Barcelona (gravel/2.510.900 euro). Nishikori, die in de eerste ronde vrij was, verloor de openingsset van zijn partij in de tweede ronde tegen de Spanjaard Guillermo Garcia-Lopez (ATP 69) met 6-3 en gaf vervolgens op. "Ik voelde me niet zo lekker", zei hij na afloop.

De Japanner, het veertiende reekshoofd, speelde afgelopen weekend nog de finale van het Masters 1.000-toernooi in Monte Carlo. Hij verloor er de eindstrijd van nummer één van de wereld, Rafael Nadal. "Ondanks de nederlaag in de finale in Monte Carlo, waren mijn verwachtingen hoog voor het toernooi in Barcelona", legde Nishori na zijn opgave uit. "Maar doorheen de eerste set begon ik me niet zo goed te voelen. Ik wou dan ook geen enkel risico nemen."

Nishikori sukkelde in 2017 lange tijd met een polsblessure. Hij moest hierdoor dit jaar ook nog forfait geven voor de Australian Open, het eerste grandslamtoernooi van het jaar.

Ook Djokovic bijt in het zand

Ook Novak Djokovic (ATP 12) mocht al gauw inpakken in Catalonië. De Servische oud-nummer één, het zesde reekshoofd in Barcelona, ging in de tweede ronde na één uur en 41 minuten in drie sets (6-2, 1-6 en 6-3) onderuit tegen de Slovaakse kwalificatiespeler Martin Klizan (ATP 140).

Djokovic heeft zijn topvorm voorlopig nog niet te pakken. Vorige week sneuvelde hij in de achtste finales op het toernooi in Monte Carlo. Voordien verloor hij in Indian Wells en Miami telkens zijn eerste partij.

De Serviër kwam in maart terug in competitie na in februari te zijn geopereerd aan zijn geteisterde elleboog. Vorig jaar stond 'Nole' na Wimbledon al zes maanden aan de kant omwille van pijn aan de elleboog. Hij vierde zijn terugkeer op de Australian Open, maar daar stak de hinder, na zijn verloren achtste finale, opnieuw op.

De Loore moet in voortgezette match het onderspit delven op Challenger Francaville

Joris De Loore (ATP 319) heeft vandaag de eerste ronde niet overleefd op het Challengertoernooi in het Italiaanse Francaville (gravel/43.000 euro). De Loore verloor in twee sets (6-4 en 6-3) van thuisspeler Gianluigi Quinzi (ATP 347). De partij werd gisteren stopgezet na de eerste set omwille van de invallende duisternis.

Ook Ruben Bemelmans (ATP 107), Kimmer Coppejans (ATP 338) en Arthur De Greef (ATP 288) kwamen in de eerste ronde van het enkelspel in actie in Italië. Coppejans versloeg dinsdag verrassend topreekshoofd Bemelmans. De Greef ging er maandag uit tegen de Noor Casper Ruud (ATP 205). Coppejans werkt donderdag zijn tweede ronde af tegen de Argentijn Andrea Collarini (ATP 240).

In het dubbelspel komen Ruben Bemelmans, aan de zijde van de Nederlander Tallon Griekspoor, en het dubbelduo Sander Gille-Joran Vliegen later op de dag nog in actie.

Bemelmans uitgeschakeld in dubbelspel

Nog in Francaville heeft Ruben Bemelmans zich met zijn Nederlandse dubbelpartner Tallon Griekspoor niet kunnen plaatsen voor de halve finales van het dubbelspel. In hun kwartfinale verloren ze van de Argentijn Maximo Gonzalez en de Uruguyaan Ariel Behar.

Het Belgisch-Nederlandse duo won de eerste set nochtans met 7-5, maar dan brak de veer. De tweede set ging naar Gonzalez en Behar met 4-6. Ook in de supertiebreak waren de Argentijn en de Uruguyaan te sterk en werd het 5-10. Na een wedstrijd van een uur en 33 minuten mochten Bemelmans en Griekspoor opnieuw inpakken.

De Belgen Sander Gille en Joran Vliegen spelen later op de dag nog een dubbelwedstrijd. Zij nemen het op tegen de Italianen Andrea Vavassori en Julian Ocleppo.

