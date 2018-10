Flipkens en Van Uytvanck kennen tegenstandsters in Oostenrijk - Drie Thaise tennisumpires levenslang geschorst Redactie

08 oktober 2018

11u55

Bron: Belga 0

Flipkens treft in Linz titelverdedigster, Van Uytvanck speelt tegen runner-up van 2017

Met Kirsten Flipkens (WTA 51) en Alison Van Uytvanck (WTA 56) nemen twee Belgen deze week deel aan het WTA-toernooi van Linz (250.000 dollar). Ze komen op het hardcourt in Oostenrijk allebei uit tegen een reekshoofd.

Kirsten Flipkens speelt tegen de als derde geplaatste Tsjechische Barbora Strycova (WTA 29), de titelverdedigster. Het wordt hun zevende onderlinge duel, het eerste sinds 2014. 'Flipper' leidt met 4-2. De winnares speelt in de achtste finales tegen een qualifier.

Alison Van Uytvanck werd in de eerste ronde gekoppeld aan de Slovaakse Magdalena Rybarikova (WTA 39), het zevende reekshoofd en vorig jaar verliezend finaliste in Linz. De Grimbergse staat in de onderlinge confrontaties 3-1 voor maar verloor wel het laatste duel, vorig jaar op gras in het Engelse Ilkley.

Ook Van Uytvanck of Rybarikova mag het in de tweede ronde opnemen tegen een speelster uit de kwalificaties. In de kwartfinales hoort een Belgisch onderonsje tot de mogelijkheden.

Flipkens neemt ook deel aan het dubbelspel. Met de Zweedse Johanna Larsson vormt ze het derde reekshoofd. In de eerste ronde (achtste finales) spelen ze tegen de Wit-Russische Vera Lapko en de Luxemburgse Mandy Minella.

Drie Thaise tennisumpires krijgen levenslange schorsing

De internationale tennisfederatie heeft drie Thaise scheidsrechters levenslang geschorst vanwege corruptie.

Anucha Tongplew, Apisit Promchai en Chitchai Srililai gaven toe dat ze vorig jaar wedstrijden op het ITF Futurescircuit hebben gemanipuleerd. Ze gaven verkeerde uitslagen door in het officiële scoringsysteem en erkenden te hebben gegokt op wedstrijden waarvan ze zelf umpire waren.

Tennis Integrity Unit voerde het onderzoek en maakte de straffen vandaag ook bekend. De drie zijn met onmiddellijke ingang levenslang geschorst en mogen geen enkel professioneel tennisevenement meer bijwonen.