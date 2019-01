Flipkens en Van Uytvanck door in dubbel Sint-Petersburg - De Greef opent Davis Cup-duel tegen Brazilië LPB

31 januari 2019

19u20

Bron: Belga 0

Flipkens en Van Uytvanck bereiken halve finales dubbelspel in Sint-Petersburg

Kirsten Flipkens en Alison Van Uytvanck hebben zich geplaatst voor de halve finales van het dubbelspel op het WTA-toernooi in het Russische Sint-Petersburg (hard/823.000 dollar).

In de tweede ronde versloeg het Belgische duo de Russin Veronika Kudermetova en de Wit-Russische Vera Lapko. Het werd 4-6, 6-1 en 10/3 na 1 uur en 32 minuten. Om door te stoten naar de finale, moeten Flipkens en Van Uytvanck voorbij de Russin Anna Kalinskaya en de Slovaakse Viktoria Kuzmova.

Van Uytvanck en Bonaventure uitgeschakeld in Sint-Petersburg

Alison Van Uytvanck (WTA 52) en Ysaline Bonaventure (WTA 148) hebben zich niet kunnen plaatsen voor de kwartfinale van het WTA-toernooi in het Russische Sint-Petersburg (hard/823.000 dollar). Van Uytvanck ging in de tweede ronde in twee sets onderuit tegen de Wit-Russische Aryna Sabalenka (WTA 10), het vierde reekshoofd. Het werd 6-1, 6-4 na 1u10'. In de eerste ronde had Van Uytvanck nog Kirsten Flipkens (WTA 55) uit het toernooi gekegeld. Bonaventure verloor in de tweede ronde van de Nederlandse Kiki Bertens (WTA 8), het tweede reekshoofd, met 6-4, 6-2 na 1u01'. De 24-jarige Luikse had zich via drie overwinningen in de kwalificaties op de hoofdtabel van de St. Petersburg Ladies Trophy geknokt.

De Greef opent Davis Cup-duel tegen Monteiro

Arthur De Greef (ATP 202) en Kimmer Coppejans (ATP 195) kijken respectievelijk de Brazilianen Thiago Monteiro (ATP 107) en Rogerio Dutra da Silva (ATP 139) in de ogen tijdens de eerste dag van de kwalificatieronde van de Davis Cup op het gravel van Uberlandia. Dubbelpartners Sander Gille en Joran Vliegen treffen de dag nadien met Bruno Soares (ATP 5 dubbel) en Marcelo Melo (ATP 12 dubbel) twee regelrechte kleppers. Soares heeft al 30 dubbeltitels op zijn palmares, Melo zelfs 32. Na het dubbelspel volgt de partij tussen Monteiro en Coppejans. Het duel tussen De Greef en Silva sluit de reeks. Kapitein Johan Van Herck kan zoals bekend niet rekenen op sterkhouders David Goffin (ATP 21) en Steve Darcis (ATP 313). Ook vaste waarde Ruben Bemelmans (ATP 132) ontbreekt in Zuid-Amerika.

De Davis Cup is vanaf dit jaar in een nieuw format gegoten. Achttien landen zullen in november, op het einde van het seizoen, in een toernooi van een week op één locatie strijden om de titel. Als België wint tegen Brazilië, heeft het zijn ticket voor de finaleweek beet. Ontmoetingen in de Davis Cup worden voortaan op twee dagen afgewerkt, en er wordt nog maar naar twee winnende sets gespeeld