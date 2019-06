Flipkens en Minnen stoten door naar kwartfinales Rosmalen Redactie

12 juni 2019

19u23

Greet Minnen (WTA 139) heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WTA-toernooi in Rosmalen (250.000 dollar). De 21-jarige Minnen klopte in de tweede ronde (achtste finales) de Russin Margarita Gasparyan (WTA 63) in tweemaal 6-4. De partij duurde 1 uur en 25 minuten. In de kwartfinales wacht de Russin Veronika Kudermetova (WTA 60) of de Australische Destanee Aiava (WTA 214).

Ook Kirsten Flipkens zit in de kwartfinales. Flipkens klopte in de tweede ronde (achtste finales) de Oekraïense Lesia Tsurenko (WTA 32) in twee sets: 7-6 (10/8) en 7-5. De partij duurde net 2 uur. In de kwartfinales wacht Alison Van Uytvanck (WTA 55) of de Kazachse kwalificatiespeelster Elena Rybakina (WTA 134), die straks spelen.

Ysaline Bonaventure (WTA 10) kijkt nog de Russin Ekaterina Alexandrova (WTA 52) in de ogen. Elise Mertens (WTA 21) sneuvelde in de eerste ronde tegen Alexandrova.

