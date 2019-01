Flipkens en Larsson naar halve finale dubbelspel in Auckland - Britten winnen overbodig duel in Hopman Cup LPB

Flipkens en Larsson naar halve finale

Kirsten Flipkens en Johanna Larsson hebben zich in het dubbelspel geplaatst voor de halve finale van het WTA-toernooi in het Nieuw-Zeelandse Auckland (hardcourt/250.000 dollar). Het Belgisch-Zweedse duo, het tweede reekshoofd, won van de Spaanse Arantxa Parra-Santonja en de Zwitserse Jil Belen Teichmann met 6-4, 7-5. De wedstrijd duurde 1u17'. Flipkens en Larsson spelen tegen de Nieuw-Zeelandse Paige Mary Hourigan en de Amerikaanse Taylor Townsend voor een plaats in de finale. Gisteren verloor Flipkens in drie sets van de Spaanse Sara Sorribes Tormo (WTA 86) in de tweede ronde van het enkelspel: 6-4, 1-6, 6-1. Alison Van Uytvanck moest in de eerste ronde opgeven met een blessure.

Groot-Brittannië klopt VS in overbodig duel

Groot-Brittannië heeft de Hopman Cup in het Australische Perth afgesloten met een tweede zege in drie duels. De Britten klopten de Verenigde Staten, die het toernooi zonder winst afsluiten, met 2-1. Beide landen waren voor aanvang al zeker van de uitschakeling. Cameron Norrie (ATP 90) opende het treffen met een Britse zege tegen Frances Tiafoe (ATP 39): 7-6 (7/4), 6-0. In het vrouwenduel behield Serena Williams (WTA 16) haar ongeslagen status in Perth. De Amerikaanse haalde het in twee sets (6-1, 7-6 (7/2)) van Katie Boulter (WTA 97). In het afsluitende dubbelspel triomfeerden de Britten: 3-4 (2/5), 4-3 (5/4), 4-1. Later op de dag spelen Griekenland en Zwitserland om het finaleticket in poule B. De Grieken moeten alle drie hun duels winnen om Zwitserland nog uit de finale te houden. In groep A spelen Duitsland en Australië vrijdag op de laatste speeldag om het tweede finaleticket.