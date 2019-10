Flipkens en Bonaventure winnen, Medvedev naar zesde opeenvolgende finale in Shanghai XC

12 oktober 2019

13u46

Bron: Belga

Medvedev naar zesde opeenvolgende finale in Shanghai

Daniil Medvedev (ATP 4) heeft zich als eerste geplaatst voor de finale van het Masters 1.000 toernooi in het Chinese Shanghai (hard/7.473.620 dollar). De Rus schopte het zo voor het zesde toernooi op rij tot in de eindstrijd.

Het derde reekshoofd versloeg de Griek Stefanos Tsitsipas (ATP 7) in twee sets met 7-6 (7/5) en 7-5. De wedstrijd duurde 1 uur en 39 minuten. Tsitsipas had in de kwartfinales de Servische titelverdediger Novak Djokovic (ATP 1) uitgeschakeld.

In de finale neem Medvedev het op tegen ofwel de Italiaan Matteo Berrettini (ATP 13) ofwel de Duitser Alexander Zverev (ATP 6).

In de vijf voorbije toernooien bereikte Medvedev telkens de finale. In Cincinnati en Sint-Petersburg pakte hij de titel, op de US Open, in Washington en Montreal ging hij onderuit. In zijn carrière stond de Rus al twaalf keer in een ATP-finale, goed voor zes trofeeën.

Bonaventure bereikt tweede kwalificatieronde in Luxemburg

Ysaline Bonaventure (WTA 113) heeft zich geplaatst voor de tweede kwalificatieronde van het WTA-toernooi in Luxemburg (hard/250.000 dollar).

Bonaventure, derde reekshoofd in de kwalificaties, haalde het in twee sets met 6-1 en 6-2 van de Nederlandse Quirine Lemoine (WTA 232). In de tweede van drie voorrondes neemt Bonaventure het op tegen de winnares van het duel tussen de Sloveense Dalila Jakupovic (WTA 175) en de Française Jessika Ponchet (WTA 185).

Elise Mertens (WTA 19) en Alison Van Uytvanck (WTA 44) staan rechtstreeks op de hoofdtabel.

Kirsten Flipkens naar tweede kwalificatieronde in Moskou

Kirsten Flipkens (WTA 120) heeft zich geplaatst voor de tweede kwalificatieronde van het WTA-toernooi in de Russische hoofdstad Moskou (hard/840.130 dollar).

In de eerste van drie voorrondes won Flipkens, vierde reekshoofd in de kwalificaties, in twee sets met 6-1 en 6-2 van de Russin Anastasia Gasanova (WTA 348).

Flipkens ontmoet in de volgende kwalificatieronde Liudmila Samsonova (WTA 157). Zij haalde het in een Russisch onderonsje met 6-4, 3-6 en 6-2 van Kamilla Rakhimova (WTA 242).