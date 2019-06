Flipkens dubbelt verder in Mallorca, Goffin ligt uit dubbelspel Halle Redactie

Goffin uitgeschakeld in dubbelspel Halle

David Goffin heeft zich niet kunnen plaatsen voor de halve finale van het dubbelspel op het ATP-toernooi in het Duitse Halle (gras/2.081.830 euro). Aan de zijde van zijn Franse partner Pierre-Hugues Herbert verloor hij in de tweede ronde van de Pool Lukasz Kubot en de Braziliaan Marcelo Melo, het eerste reekshoofd. Het werd 6-4, 6-7 (4/7) en 11/9. In het enkelspel staat Goffin (ATP 33) in de kwartfinales. Hij speelt daarin tegen de Amerikaan Steve Johnson (ATP 76) of het Duitse tweede reekshoofd Alexander Zverev (ATP 5).

Flipkens stoot door in dubbelspel Mallorca

Kirsten Flipkens heeft zich gekwalificeerd voor de tweede ronde van het dubbelspel op het WTA-toernooi in het Spaanse Mallorca (gras/250.000 dollar). Aan de zijde van de Zweedse Johanna Larsson, met wie ze het tweede reekshoofd vormt, haalde Flipkens het van de Puertoricaanse Monica Puig en de Letse Anastasija Sevastova. Na 57 minuten stond de 6-3, 6-2 eindscore op het bord.

In de kwartfinale zijn de Australische Monique Adamczak en de Georgische Oksana Kalashnikova de volgende tegenstanders. Later op de dag komt ook Elise Mertens in actie in het dubbelspel. Met de Chinese Zhang Shuai vormt ze het eerste reekshoofd en neemt ze het voor een plek in de halve finales op tegen de Zwitserse Belinda Bencic en de Slovaakse Viktoria Kuzmova.

In het enkeltoernooi haalde Elise Mertens (WTA 21) als enige Belgische de kwartfinales. Ze staat daarin tegenover de Amerikaanse Sofia Kenin (WTA 30). Die versloeg Kirsten Flipkens (WTA 80) in de eerste ronde.