Flipkens bereikt finale dubbelspel in Mallorca - Murray maakt geslaagde comeback

22 juni 2019

Murray plaatst zich voor finale dubbelspel ATP Queen’s

De Schot Andy Murray en de Spanjaard Feliciano Lopez, die ook de finale van het enkelspel speelt, hebben zich geplaatst voor de finale van het dubbelspel op het ATP-grastoernooi van Queen’s (2.081.830 euro). Ze klopten de Fin Henri Kontinen en de Australiër John Peers, die het derde reekshoofd vormden, met 7-5, 6-7 (5/7) en 10-7.

In de finale nemen Murray en Lopez het op tegen de Amerikaan Rajeev Ram en de Engelsman Joe Salisbury. Murray, voormalig nummer een van de wereld in het enkelspel, maakt in Queen’s zijn wederoptreden na een heupoperatie. De 32-jarige Schot voelt zich nog niet klaar om al te wedijveren in het enkelspel en zal daarom ook op Wimbledon enkel deelnemen in het dubbelspel. Daar zal hij de Fransman Pierre-Hugues Herbert aan zijn zijde hebben.

Kirsten Flipkens bereikt finale dubbelspel in Mallorca

Kirsten Flipkens heeft zich aan de zijde van de Zweedse Johanna Larsson geplaatst voor de finale van het dubbelspel op het WTA-toernooi in het Spaanse Mallorca (gras/250.000 dollar). De tweede reekshoofden wonnen in de halve finales met 6-3, 2-6 en 15/13 van de Japanse Shuko Aoyama en de Servische Aleksandra Krunic, de vierde reekshoofden.

In de finale nemen Flipkens en Larsson het op tegen de derde reekshoofden Maria Jose Martinez Sanchez en Sara Sorribes Tormo uit Spanje.

Onze landgenote staat voor de elfde keer in de dubbelfinale van een WTA-toernooi. Ze heeft vier dubbeltitels op haar palmares. Met Larsson pakte ze de eindzege in Linz (2018) en Seoel (2016). Flipkens en Larsson schopten het onlangs op Roland Garros tot in de halve finales. Flipkens is de laatste Belgische op de hoofdtabel van het grastoernooi in Palma de Mallorca.

Barty naar finale Birmingham

De Australische Ashleigh Barty (WTA 2) heeft zich als eerste geplaatst voor de finale van het WTA-grastoernooi in het Engelse Birmingham (1.006.263 dollar). Ze is zo een stap dichter bij de eerste plaats op de WTA-ranking.

De 23-jarige Barty, het tweede reekshoofd en onlangs winnares van Roland Garros, haalde het in de halve finales in twee sets van de tien jaar oudere Tsjechische Barbora Strycova (WTA 51): tweemaal 6-4 na 1 uur en 25 minuten. Barty bereikt zo voor de tiende keer in haar carrière de finale van een WTA-toernooi. Ze heeft vijf titels op haar palmares. In de finale neemt Barty het op tegen de winnares van het duel tussen het Duitse achtste reekshoofd Julia Görges (WTA 19) en de Kroatische Petra Martic (WTA 25). Wint Barty de eindstrijd, dan stoot ze Naomi Osaka van de troon op de wereldranglijst.