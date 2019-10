Filip Dewulf zwaait Steve Darcis uit: “Hij kan en zal het Belgische tennis nog veel diensten bewijzen” Filip Dewulf

13 oktober 2019

17u41 0 Tennis Om even te schetsen wat een sympathieke ‘pee’ Steve Darcis eigenlijk is: op het afscheidsfeestje van de 35-jarige Luikenaar gisteravond in de Lotto Arena daagde bijna de gehele fine fleur van de Belgische tenniswereld op. “Ik ben fier op wat ik bereikt heb”, zei Darcis, die na de Australian Open volgend jaar definitief de rackets opbergt.

Kenmerkend voor de zestienjarige carrière van Steve ‘Shark’ Darcis is dat zowat elk groot moment gepaard ging met een obstructie van zijn lichaam. In 2007 en 2008, toen hij op drie finales zijn (enige) twee ATP-titels won in Amersfoort en Memphis, leek de weg naar de (sub)top open te liggen, maar speelde zijn rug op. In 2013 ging zijn zege op Rafael Nadal in de eerste ronde van Wimbledon de wereld rond, maar tijdens die wedstrijd zorgde een val op zijn rechterschouder ervoor dat hij niet alleen forfait moest geven voor ronde twee maar tevens een carrièrebedreigende operatie moest ondergaan — een volledig ontrafelde pees moest terug aaneengezet worden — waardoor de snelheid van zijn service met minstens 20 km/u naar beneden ging. In de Davis Cup in 2015 — zijn beslissende zege tegen Argentinië in Vorst Nationaal was memorabel — en 2017 — in de eerste ronde klopte hij quasi op zijn eentje het grote Duitsland — hielp hij mee België de finale te bereiken, maar in de eindstrijd kon hij zowel in Gent als in Lille niet 100 procent zijn streng trekken omwille van een pols- en elleboogprobleem.

Het was dat laatste letsel dat hem er trouwens toe aanzette om heel 2018 uit te zitten in de hoop nog eenmaal een comeback te kunnen maken. Want ook dat was Darcis. Hoe diep hij ook was weggezakt, hij kroop altijd weer recht. “Ik ben fier op het feit dat ik zoveel keren ben teruggekeerd naar de top, ondanks dat vaak geen mens in die missie geloofde”, zei ‘Mister Davis Cup’ terecht. Op zijn 33ste behaalde hij met de 38ste plaats op de wereldranglijst nog zijn hoogste ranking. Moet erbij gezegd worden dat hij snel nadien eens te meer gefnuikt werd door zijn lichaam?

“Ik ben moe”, gaf Darcis dan ook toe. “Ik kan het niet meer opbrengen om nog eens van nul te herbeginnen.” Hij rekt zijn afscheid nog wel tot aan de Australian Open, onderweg de Davis Cup en ATP Cup mooi meenemend. “Wat is het ergste dat er kan gebeuren”, zei Darcis die sinds Wimbledon dit jaar opnieuw met een scheurtje (in een andere pees) van zijn elleboog sukkelt. “Dat ik vroegtijdig de handdoek moet werpen? Ik haak sowieso af. Ook al haal ik de halve finale van de Australian Open. Het is tijd om te stoppen. Mijn lichaam en geest zijn op.”

Zo goed als zeker blijft dit tennisbeest wel in het wereldje plakken. Darcis coachte in zijn sabbatjaar al even Yanina Wickmayer en lijkt tevens gemaakt voor de job van Davis Cup-kapitein. Hij kan en zal het Belgische tennis nog veel diensten bewijzen. Zonder schrik om zich te blesseren deze keer.