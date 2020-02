Filip Dewulf zag hoe Clijsters de voorbije week indruk maakte als sparringpartner: "Haar niveau? Dat zit goed” Filip Dewulf

09u01 2 Tennis De aanwezigheid van Kim Clijsters in de Lange Munte in Kortrijk maakt van het kwalificatieduel voor de finale van de Fed Cup tussen België en Kazachstan ( De aanwezigheid van Kim Clijsters in de Lange Munte in Kortrijk maakt van het kwalificatieduel voor de finale van de Fed Cup tussen België en Kazachstan ( dat België won ) bijna een bijzaak. De viervoudige grandslamwinnares intensifieerde er de voorbereiding en staat weer een stap dichter bij haar comeback die ze nu volgende week in Dubai al maakt.

Een training met Elise Mertens, afgesloten met enkele welgemikte mokerslagen en een fun-momentje met kapitein Johan Van Herck, haar coach Fred Hemmes en Kirsten Flipkens. Dat was de invulling van de sessie van Kim Clijsters dinsdagnamiddag in Kortrijk. De Limburgse mama loopt in de West-Vlaamse sportarena rond alsof ze nooit is weggeweest. Dollend met iedereen, advies gevend als daarom gevraagd wordt en tegelijk zelf hard werkend aan de laatste stappen van haar comebackplan. Dat resulteert nu in haar eerste WTA-toernooi in Dubai volgende week. En zoals het nu laat uitschijnen kan ze dat met redelijk wat vertrouwen tegemoet zien.

Win-winsituatie

Clijsters kan nog altijd tegen een bal slaan, laat daar geen twijfel over bestaan. Op training lijkt ze alvast qua power niet te moeten onderdoen voor de Osaka’s, Kenins en andere jonge hardhitters van deze wereld. Bovendien oogt ze scherper dan drie weken geleden tijdens de opendeursessie op haar eigen academie. Ook daar is dus aan gewerkt. Maar de vraag blijft natuurlijk hoe het lichaam gaat reageren op de eerste impulsen van echte adrenaline en toernooistress? Hoe gaat de geest reageren als blijkt dat het lichaam niet meer zo snel anticipeert en recupereert? En hoe gaat zijzelf, haar entourage en de media om met de verwachtingen die toch stilaan aan het opborrelen zijn?

Om al een klein beetje te proeven van de competitiewereld vertoefde Clijsters deze week dus in Kortrijk, waar ze kon sparren met Elise Mertens en co, de spanning voelde opbouwen richting weekend en vrijdag en zaterdag al supporterend kon meeleven met een duel op het scherp van de snee. “Haar aanwezigheid is een meerwaarde voor iedereen”, wist kapitein Johan Van Herck dan ook. “Voor ons is het een goede zaak dat we zoveel circuitervaring erbij krijgen terwijl zij hier op topniveau kan trainen met de meisjes, in plaats van alleen op haar academie. Een win-winsituatie. De week verloopt alleszins heel goed. Zoals we verhoopt hadden.”

Rentree dichtbij

Mertens, die in het dagelijkse leven ook op de Kim Clijsters Academie in Bree traint, kon alvast de evolutie van haar mentor evalueren. “Ze slaat heel hard”, lachte de Hamontse. “En heel clean. Ik moest dus wel goed mijn best doen om te kunnen volgen. Nee, het is altijd plezant om met haar te spelen. Het is iemand die heel gemotiveerd is en dat maakt de training toch ook altijd wat leuker. Haar niveau zit alleszins goed.”

Het is nu dus helemaal zeker dat Clijsters de laatste rechte lijn naar haar comeback had ingezet met een intense trainingsweek in een competitieomgeving. Die rentree is nu wel heel dichtbij, nadat ze België nog even (mentaal) richting Fed Cup-eindronde geholpen heeft.