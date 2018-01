Filip Dewulf blikt vooruit naar Australian Open: de schouder van Flipkens, Van Uytvanck die wil genieten en de uitstekende vorm van Mertens Filip Dewulf

Bron: Eigen berichtgeving 0 Getty Images Kirsten Flipkens Tennis Vannacht (1u Belgische tijd) begint de 106de editie van de Australian Open en de drie Belgische dames – Elise Mertens (WTA 37), Kirsten Flipkens (WTA 73) en Alison Van Uytvanck (WTA 78) – mogen meteen aan de bak. De Hobart-winnares doet dat tegen kwalificatiespeelster Viktoria Kuzmova (WTA 128) terwijl Flipkens hoopt dat haar pijnlijke schouder het uithoudt tegen Alison Riske (WTA 89) en Alison Van Uytvanck (WTA 78) vooral wil genieten tegen Petra Martic (WTA 81).

Kirsten Flipkens: “Heb mijn tanden met mijn linkerhand moeten poetsen”

Vorige week moest de net 32 geworden Kirsten Flipkens verstek geven voor de tweede ronde op het WTA-tornooi van Hobart. Een schouderprobleem stak de kop op waardoor tegenstandster Alison Riske een vrijgeleide kreeg naar de kwartfinale.

“Ik stond naast haar op te warmen en zij zag mij na vijf minuten stoppen”, grinnikte Flipper. “Daarna heb ik haar tekst en uitleg gegeven bij mijn schouderletsel. En nu kom ik in de eerste ronde van de Australian Open opnieuw tegen haar uit. Jammer dus dat zij volledig op de hoogte gaat zijn van mijn problemen.” Een tendinitis aan de schouder geraakte nog opgelost in de winter, maar nu kreeg de Kempense veterane met een nieuwe ontsteking te maken. “Die ontsteking bovenop de aanhechting van mijn sleutelbeen is erger geworden met die paar matchen die ik de laatste weken heb gespeeld”, wist Flipkens. “Ik kon mijn arm amper nog opheffen en moest tot vrijdag mijn tanden met mijn linkerhand poetsen.”

Geen positieve signalen in de aanloop naar haar elfde deelname down under. Flipkens moest zelf groen licht krijgen van de tornooidokter alvorens ze vannacht de baan op mocht. “Ik heb woensdag een inspuiting gekregen en moest daardoor sowieso enkele dagen rust in acht nemen. Ik kan alleen maar proberen nog even op mijn tanden te bijten om dan volgende week thuis onderzoek te laten doen naar de oorzaak.”

Zonder dit sluimerend letsel (al aanwezig sinds het grasseizoen vorig jaar) maakte Flipkens wel een mooie kans op een tweede ronde. “Tja, qua vertrouwen en tennis heb ik een goed gevoel maar het zal een vraagteken zijn in welke lichamelijke toestand ik op de baan kom”, zuchtte ze.

Getty Images

Alison Van Uytvanck: “Martic? Het kind kan tennissen”

Vorig jaar rond deze tijd lag Alison Van Uytvanck nog in de lappenmand nadat een polsletsel in de winter een operatieve ingreep nodig had. De 22-jarige Brabantse knokte zich nadien knap terug onder de mensen en kan dus relatief zorgeloos aan de start van dit seizoen beginnen. In Auckland en Hobart resulteerde dat nog niet in groot puntengewin, maar op de Australian Open heeft Van Uytvanck opnieuw een mooie kans om wat op te schuiven op de wereldranglijst. Daarvoor moet ze vannacht wel voorbij de Kroatische Petra Martic.

“Ik heb nog nooit tegen haar gespeeld, denk ik. Ik weet wel dat ze het afgelopen jaar een uitstekend seizoen heeft gehad. Het kind kan tennissen, hè”, stak ze haar bewondering niet onder stoelen of banken. “Al is ze ook redelijk wisselvallig. Iemand met veel gevoel en een goede opslag. Een beetje hetzelfde speltype als ik eigenlijk. Dus het zou wel een leuke match kunnen worden.”

Met hoeveel vertrouwen gaat de Grimbergse deze Australian Open in? “Ik ben al blij dat ik hier kan staan”, hield ze de boot af. “Ik wil toch vooral er proberen wat van te genieten. Ik mag niet te veel met eventueel puntengewin bezig zijn. Maar iedereen blijft daar maar over doorbomen terwijl ik net match per match wil nemen. Ik wil vooral blij zijn dat ik hier erbij mag zijn. Het is toch een speciaal moment.” Bij winst wacht Van Uytvanck het 31ste reekshoofd Ekaterina Makarova (WTA 31) of de Roemeense Irena-Camelia Begu (WTA 40).

Photo News

Elise Mertens: “Veel vertrouwen voor de Australian Open”

Acht enkelwedstrijden gespeeld, maar één verloren en twee titels (enkel en dubbel in Hobart). Yep, die seizoenstart van Elise Mertens kan tellen. Indrukwekkend hoe ze voor de tweede keer zegevierde in Tasmanië, het hoofd koel houdend in moeilijke omstandigheden, een vier keer uitgeregende en in totaal acht uur durende finale (tegen Mihaela Buzarnescu). Mertens werd de eerste speelster in de geschiedenis van het tornooi die de titel wist te hernieuwen.

“Hobart was mijn eerste tornooizege vorig jaar en het maakt me dan ook fier om hier opnieuw te winnen”, liet ze optekenen. “Dit geeft me zeker veel vertrouwen voor de Australian Open.”

Vorig jaar zag Mertens nog de kwalificaties voor het eerste grandslamtornooi van het jaar aan haar neus voorbijgaan door haar prestaties in Hobart, deze keer staat ze vanzelfsprekend wel op de hoofdtabel in Melbourne. Daarin treft de 22-jarige Limburgse vannacht kwalificatiespeelster Viktoria Kuzmova. De negentienjarige Slovaakse is (nog) geen bekende naam op het circuit maar ze haalde wel in 2016 de finale van het juniorentornooi op de U.S.Open. Vorig jaar plaatste ze zich ook al in New York voor haar eerste grandslamtornooi. Een voorlopig hoogtepunt voor Kuzmova.

Met mogelijk thuisspeelster Daria Gavrilova (WTA 25) in ronde twee en eventueel twaalfde reekshoofd Julia Goerges (WTA 12) in de derde ronde zit Mertens zeker niet in de makkelijkste sectie van de tabel, maar gezien haar uitstekende vorm, en topjaar 2017, moet ze tevens van niemand schrik hebben. Haar beste ranking, nummer 35 van de wereld, lijkt zo zelfs binnen bereik. Starten doet ze met Kuzmova.

EPA epa06436995 Elise Mertens of Belgium accepts the Angie Cunningham trophy after winning the Hobart International tennis tournament at Domain Tennis Centre, in Hobart, Tasmania, Australia, 13 January 2018 (issued 14 January 2018). EPA/ROB BLAKERS AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUT

