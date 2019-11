Fiere Roger Federer emotioneel na mooie woorden Maradona: “Voor mij zal je altijd de grootste zijn” ODBS

21 november 2019

15u48 0 Tennis Een voetballegende die een tennislegende verrast met een mooie videoboodschap. In de gekke wereld van Diego Armando Maradona (59), kan dat. Een fiere Roger Federer (38) keek ernaar en werd er zowaar geëmotioneerd door.

El saludo de Diego Maradona 🇦🇷 a Roger Federer 🇨🇭

Apart moment in Argentinië, een van de vijf landen die Roger Federer samen met Alexander Zverev in zeven dagen tijd aandoet tijdens een exhibitietour. Merk op dat Federer als notoir tegenstander van de vernieuwde Davis Cup net hiervoor kiest, in plaats van zich met Zwitserland te melden in Madrid. De wedstrijd in Buenos Aires werd gewonnen door de jonge Duitser Zverev, maar het opvallendste moment viel na de wedstrijd te bewonderen. Toen de twintigvoudige grandslamwinnaar plots geëmotioneerd raakte door een boodschap van niemand minder de Argentijnse legende Maradona. Hij was uitgenodigd om het druk bijgewoonde evenement op te luisteren, maar kon er niet bij zijn. Een videootje dan maar: “Hallo, meester. Machine, zoals ik je steeds noem. Je was, je bent en zal altijd de grootste zijn. Er is niemand zoals jij. Ik wil dat je weet dat, mocht je enige vorm van probleem hebben in mijn land, je me altijd kan bellen om me te zeggen wat je nodig hebt.”

Woorden die in goeie aarde vielen bij Federer. Hij kon een traantje niet bedwingen. Het lijkt er ook op alsof de Zwitserse maestro van geen ophouden weet. In januari gaat hij op de Australian Open alweer voor grandslam nummer 21, wat zijn eerste zou zijn na Melbourne in 2018. “Momenteel zie ik echt geen reden om te stoppen”, aldus Federer toen hij deze week gevraagd werd naar een mogelijk afscheid aan het tennis. “Ik denk dat ik die vraag in 2009 voor het eerst voorgeschoteld kreeg. Maar kijk, tien jaar later sta ik hier nog. Ik ben exact daar waar ik op mijn leeftijd wil zijn... Ik dacht vroeger altijd tot mijn 35 of 36 jaar te kunnen spelen, nu lijk ik wel in een andere dimensie te vertoeven.”

Maradona van zijn kant, die werd vorige week ontslagen als trainer van het Argentijnse Gimnasia na nog geen drie maanden aan het hoofd.

De opmerkelijke trainerscarrière van Maradona:

Textil Mandiyu (Arg, oktober 1994 - december 1994)

Racing Club (Arg, januari 1995 - maart 1995)

Argentina (Arg, oktober 2008 - juli 2010)

Al-Wasl (VAE, mei 2011 - juli 2012)

Al-Fujairah SC (VAE, mei 2017 - april 2018)

Dorados (Mex, september 2018 - juni 2019)

Gimnasia (Arg, september 2019 - november 2019)