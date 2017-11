Fenomenale David Goffin droogt Tsonga af en brengt België langszij Redactie

16u56

Bron: Belga 0 AFP Tennis David Goffin (ATP 7) houdt België op koers voor eindwinst van de Davis Cup. De Luikenaar gaf in een wedstrijd die absoluut gewonnen moest worden geen krimp en klopte Jo-Wilfried Tsonga (ATP 15) in twee uur en 44 minuten met een droge 3-0 (7-6 (7/5), 6-3 en 6-2). Na vier duels houden België en Frankrijk elkaar in evenwicht. Het vijfde duel, dat Steve Darcis (ATP 76) voor ons lans zal afwerken, moet de beslissing brengen.

Goffin en Tsonga gaven elkaar in set één geen duimbreed toe, en de beslissing viel pas in een tiebreak. Hierin trok de Belg uiteindelijk aan het langste eind (7-6 (7/5)). Tsonga kreeg hierdoor een tikje, en Goffin profiteerde. De Luikenaar acteerde op een hoog niveau en won de tweede set met 6-3. In de derde set trok Goffin het laken helemaal naar zich toe. Tsonga kwam er nauwelijks nog aan te pas en de Luikenaar pakte de winst in 6-2.

Photo News

Na vrijdag, de eerste dag van de finale van de Davis Cup, stond het 1-1. Goffin en Tsonga wonnen hun enkelpartijen met overmacht tegen respectievelijk Lucas Pouille (ATP 18) en Darcis. Gisteren klopten de thuisspelers Pierre-Hugues Herbert en Richard Gasquet in het dubbelspel Ruben Bemelmans en Joris De Loore, waardoor Frankrijk op 2-1 klom.

In het vijfde duel treft Darcis Lucas Pouille (ATP 18). De Franse kapitein Yannick Noah kon nog verrassen met Richard Gasquet (ATP 31), maar blijft dus bij zijn eerste keuze.

AFP

REUTERS

REUTERS

BELGA