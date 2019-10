Federer wint voor een tiende keer in Basel, Thiem is beste in Wenen - Osaka begint met overwinning in WTA Finals Redactie

27 oktober 2019

16u33

Bron: Belga 0

Federer wint voor de tiende keer in Basel

Roger Federer heeft voor de tiende keer het indoortoernooi van Basel gewonnen. De Zwitserse topfavoriet, de afgelopen twee jaar ook al de sterkste in zijn geboortestad, was in de finale met duidelijke cijfers de meerdere van de Australiër Alex de Minaur: 6-2 6-2. De eenzijdige partij duurde maar 68 minuten.

De 38-jarige Federer won het toernooi, waar hij vroeger nog ballenjongen was, in 2006 voor het eerst. Dertien jaar geleden versloeg hij Fernando Gonzalez in de finale. Dit jaar stond Federer over het hele toernooi maar achttien games af. In de kwartfinales kreeg hij een walk-over van landgenoot Stan Wawrinka.

Komende week doet Federer mee aan het masterstoernooi van Parijs, waar ook Novak Djokovic en Rafael Nadal van de partij zijn.

Dominic Thiem steekt eindzege op zak

Dominic Thiem (ATP 5) heeft het ATP-toernooi in Wenen (hard/2.296.490 euro) op zijn naam geschreven. In de finale voor eigen publiek versloeg het nummer vijf van de wereld de Argentijn Diego Schwartzman (ATP 15) in drie sets: 3-6, 6-4 en 6-3 na 2 uur en 27 minuten.

De tweevoudige Roland Garros-finalist (2018, 2019) is de eerste Oostenrijker die het toernooi in Wenen wint sinds Jürgen Melzer in 2010. Thiem veroverde zijn 16e ATP-titel, de vijfde dit jaar. Eerder dit seizoen mocht hij vieren in Indian Wells, Barcelona, Kitzbühel en Peking. Schwartzman behaalde afgelopen zomer in Los Cabos zijn derde ATP-titel, op een vierde moet hij dus nog even wachten.

Sabalenka wint Elite Trophy

De Wit-Russische Aryna Sabalenka (WTA 14), de vaste dubbelpartner van Elise Mertens (WTA 18), heeft voor de eerste keer in haar carrière de WTA Elite Trophy in het Chinese Zhuhai (hard/2.419.844 dollar) gewonnen.

In de finale versloeg Sabalenka de Nederlandse Kiki Bertens (WTA 10) in twee sets: 6-4 en 6-2 na 1 uur en 16 minuten. Eerder in het toernooi had Sabalenka Mertens al uitgeschakeld. Onze landgenote was wel de enige die in Zhuhai een set kon winnen tegen een ontketende Sabalenka.

Vorige maand moest Bertens in Wuhan ook buigen voor Sabalenka, terwijl de eerste vier onderlinge duels nog door Bertens werden gewonnen. Een vijfde zege zat er echter geen moment in. Bertens won maar twaalf punten op de opslag van haar tegenstandster en verloor zelf drie servicegames.

De 24-jarige Sabalenka volgt op de erelijst van de WTA Elite Trophy de Australische Ashleigh Barty op, de nummer een van de wereld.

Osaka start Masters met zege tegen Kvitova

De Japanse Naomi Osaka (WTA 3) heeft het openingsduel op de WTA Finals in het Chinese Shenzhen (hard/14 miljoen dollar) in drie sets gewonnen van de Tsjechische Petra Kvitova, de nummer zes van de wereld: 7-6 (7/1), 4-6 en 6-4 na 2 uur en 40 minuten in een duel dat een heruitgave was van de finale van het Australian Open begin dit jaar.

Voor Osaka was het de eerste zege in haar carrière op de WTA Finals. Vorig jaar verloor ze bij haar eerste deelname de eerste twee wedstrijden en moest ze voor de derde partij geblesseerd forfait geven. Tegen Kvitova, de laureate van 2011, begon ze aarzelend en had ze drie sets nodig, net als in Melboune waar ze haar tweede grandslamtitel pakte, na de US Open van 2018.

De 22-jarige Japanse komt dankzij de zege aan de leiding van de rode groep. In het tweede duel nemen de Australische Ashleigh Barty, de nummer een van de wereld, en de Zwitserse Belinda Bencic (WTA 7) het zondagnamiddag nog tegen elkaar op. Barty loste in september Osaka opnieuw af als nummer een bij de vrouwen en is ook op deze WTA Finals de topfavoriete.

Vorig jaar werd het eindejaarstoernooi voor de beste acht speelsters van het jaar gewonnen door de Oekraïense Elina Svitolina (WTA 8). Zij werd in de paarse groep ondergebracht met de Tsjechische Karolina Pliskova (WTA 2), de Canadese Bianca Andreescu (WTA 4) en de Roemeense Simona Halep (WTA 5). De eerste twee van elke groep plaatsen zich voor de kruisfinales.

In het dubbelspel vormen Elise Mertens (WTA 3) en de Wit-Russische Aryna Sabalenka (WTA 2) het topreekshoofd. Zij kwamen in de rode groep terecht met derde reekshoofden Timea Babos (WTA 6) en Kristina Mladenovic (WTA 5), vijfde reekshoofden Latisha Chan (WTA 11) en Chan Hao-ching (WTA 11) en achtste reekshoofden Anna-Lena Grönefeld (WTA 10) en Demi Schuurs (WTA 16). De Duitse Grönefeld en de Nederlandse Schuurs, voormalig dubbelpartner van Mertens, zijn maandag de eerste tegenstanders.

Meer over WTA

sport

sportdiscipline

tennis

sportevenement