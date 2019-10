Federer wint net in Bazel 1.500ste wedstrijd - Murray maakt gigantische sprong Redactie

21 oktober 2019

20u21

Bron: Belga 0

Roger Federer bereikt mijlpaal in thuisland

Roger Federer (ATP 3) heeft de 1.500e wedstrijd uit zijn loopbaan gewonnen. De 38-jarige Zwitser klopte in de eerste ronde op het ATP-toernooi in Bazel (hard/2.082.655 euro) de Duitse qualifier Peter Gojowczyk (ATP 112) in twee sets: 6-2 en 6-1. De partij duurde 54 minuten.

In de volgende ronde wacht voor topreekshoofd Federer de Moldaviër Radu Albot (ATP 49) of de Serviër Dusan Lajovic (ATP 33). Federer maakt in Bazel jacht op zijn tiende eindzege. Hij schreef de twee voorbije edities op zijn naam. Vorig jaar rekende hij in de finale af met de Roemeen Marius Copil.

Federer won in zijn carrière nu in totaal 1.232 wedstrijden. 268 keer moest hij de wet van de sterkste ondergaan.

Goffin klimt naar dertien

David Goffin klimt ondanks zijn snelle exit op de European Open van plaats veertien naar dertien in de nieuwe ATP-ranking. Andy Murray, de winnaar in Antwerpen, maakt een reuzensprong. De Schot gaat 116 posities vooruit en wordt 127ste. Goffin wipt in het klassement over de Fransman Gael Monfils. Die haalde vorig jaar de finale in de Lotto Arena maar ging er dit keer al in de achtste finales uit.

Helemaal bovenaan het klassement blijft alles bij het oude. De Serviër Novak Djokovic behoudt de eerste plaats voor de Spanjaard Rafael Nadal en de Zwitser Roger Federer. De Rus Andrey Rublev stijgt na zijn toernooizege in Moskou van 31 naar 22. De Canadees Denis Shapovalov ziet zijn titel in Stockholm vertaald in een sprong van 34 naar 27. Kimmer Coppejans behoudt de 158ste plaats. Verlies is er voor Steve Darcis (181ste, -2) en Ruben Bemelmans (205de, -4).

De ATP-ranking

1. (1) Novak Djokovic (Ser) 9545 punten

2. (2) Rafael Nadal (Spa) 9225

3. (3) Roger Federer (Zwi) 6950

4. (4) Daniil Medvedev (Rus) 5920

5. (5) Dominic Thiem (Oos) 5085

6. (6) Alexander Zverev (Dui) 4425

7. (7) Stefanos Tsitsipas (Gri) 3740

8. (9) Kei Nishikori (Jap) 2860

9. (8) Karen Khachanov (Rus) 2785

10.(10) Roberto Bautista Agut (Spa) 2575

11.(11) Matteo Berrettini (Ita) 2545

12.(12) Fabio Fognini (Ita) 2370

++ 13.(14) David Goffin (BEL) 2280

14.(13) Gaël Monfils (Fra) 2260

15.(15) Diego Schwartzman (Arg) 1950

16.(16) John Isner (VSt) 1895

17.(18) Stan Wawrinka (Zwi) 1820

18.(17) Felix Auger-Aliassime (Can) 1681

19.(19) Lucas Pouille (Fra) 1645

20.(20) Guido Pella (Arg) 1620

...

158.(158) Kimmer Coppejans 331

181.(179) Steve Darcis 281

205.(201) Ruben Bemelmans 243

257.(260) Arthur De Greef 174

331.(335) Jeroen Vanneste 122

366.(364) Christopher Heyman 106

404.(447) Michael Geerts 90

424.(416) Yannick Mertens 82

506.(508) Zizou Bergs 57

694.(693) Arnaud Bovy 28

724.(726) Maxime Pauwels 25

763.(764) Benjamin D’hoe 22

857.(855) Clement Geens 15

891.(895) Simon Beaupain 14

897.(905) Joris De Loore 13

919.(950) Gauthier Onclin 12

1000.(925) Omar Salman 9

Elise Mertens, achttiende, stijgt een plaats op WTA-ranking

Elise Mertens wint een plaats op de nieuwe WTA-ranking. De Limburgse is ‘s werelds nummer 18. Mertens was afgelopen week het eerste reekshoofd in Luxemburg maar verloor al in de tweede ronde van Jelena Ostapenko. De Letse zou het toernooi vervolgens winnen. Op de ranglijst klimt de voormalige laureate van Roland Garros van 63 naar 44. De Zwitserse Belinda Bencic gaat na haar titel in Moskou drie banken vooruit en belandt op plaats 7. Helemaal bovenaan staat nog steeds de Australische Ashleigh Barty voor de Tsjechische Karolina Pliskova en de Japanse Naomi Osaka.

Alison Van Uytvanck blijft de Belgische nummer twee op plaats 48. Kirsten Flipkens stijgt na haar knappe parcours in Moskou, waar ze als qualifier de laatste acht haalde, 21 posities. De Kempense komt als nummer 99 opnieuw de top honderd binnen. Lager op de ranking staan Ysaline Bonaventure (113de, -3), Greet Minnen (125ste) en Yanina Wickmayer (149ste, +2).

De WTA-ranking

1. (1) Ashleigh Barty (Aus) 6476 punten

2. (2) Karolina Pliskova (Tsj) 5315

3. (3) Naomi Osaka (Jap) 5246

4. (5) Bianca Andreescu (Can) 5041

5. (6) Simona Halep (Roe) 4962

6. (7) Petra Kvitova (Tsj) 4401

7.(10) Belinda Bencic (Zwi) 4120

8. (4) Elina Svitolina (Oek) 3995

9. (9) Serena Williams (VSt) 3935

10. (8) Kiki Bertens (Ned) 3870

11.(11) Johanna Konta (GBr) 2879

12.(15) Sofia Kenin (VSt) 2615

13.(14) Madison Keys (VSt) 2607

14.(16) Aryna Sabalenka (WRu) 2520

15.(17) Petra Martic (Kro) 2458

16.(18) Marketa Vondrousova (Tsj) 2390

17.(13) Angelique Kerber (Dui) 2275

++ 18.(19) Elise Mertens (BEL) 2190

19.(20) Alison Riske (VSt) 2185

20.(21) Donna Vekic (Kro) 2185

...

48.(48) Alison Van Uytvanck 1175

99.(120) Kirsten Flipkens 642

113.(110) Ysaline Bonaventure 576

125.(125) Greet Minnen 518

149.(151) Yanina Wickmayer 395

256.(263) Maryna Zanevska 233

289.(294) Lara Salden 193

306.(286) Marie Benoit 178

399.(390) Kimberley Zimmermann 109

418.(400) Magali Kempen 104

530.(522) Helene Scholsen 66

724.(699) Eliessa Vanlangendonck 31

833.(862) Victoria Kalaitzis 21