Federer weet na pauze van anderhalve maand (en onverwachte uitschakeling in Wimbledon) weer wat winnen is DMM

15 augustus 2018

08u53 0 Tennis Roger Federer (ATP 2) heeft zich geplaatst voor de derde ronde van het Masters 1.000 toernooi in Cincinnati. Hij versloeg op het hardcourt in Ohio de Duitser Peter Gojowczyk (ATP 47) met een dubbele 6-4.

De 37-jarige Zwitser speelt in Cincinnati zijn eerste toernooi sinds hij ruim een maand geleden in de kwartfinale van Wimbledon als titelverdediger verloor van de Zuid-Afrikaan Kevin Anderson. "Ik had een goed gevoel en had een wedstrijdplan", vertelde Federer na afloop. "Sinds Wimbledon voel ik me elke dag beter. De nederlaag tegen Anderson heb ik een plaats gegeven, die bladzijde is omgedraaid."

De Zwitser speelt in de achtste finales tegen de Argentijn Leonardo Mayer (ATP 50). Federer staat al zeven keer op de erelijst van het Western & Southern Open. Hij won het toernooi voor het eerst in 2005 en daarna ook in 2007, 2009, 2010, 2012, 2014 en 2015.