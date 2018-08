Federer waarschuwt Barça-speler voor nieuw format Davis Cup met deal van 2,5 miljard euro: "De Davis Cup mag niet de Piqué Cup worden" MDB

30 augustus 2018

11u52

Bron: RTS 0 Tennis Vanaf 2019 wordt de Davis Cup in een nieuw jasje gestoken. De Internationale Tennisfederatie (ITF) keurde twee weken geleden het nieuwe format goed. Met Kosmos als dé grote spilfiguur. De investeringsgroep, waar Gerard Piqué voorzitter van is, gooide voor de samenwerking liefst 2,5 miljard euro op tafel. De meningen zijn verdeeld en Roger Federer stelt zich dan ook vragen bij de inmenging van een voetballer in het tenniscircuit.

Geen traditionele Davis Cup meer. Vanaf 2019 zet de ITF samen met Kosmos een jaarlijks event van zeven dagen op poten. Gespeeld door zestien tot achttien landen, dat op één enkele plaats doorgaat in november, aan het einde van het seizoen. Ziedaar het nieuwe landentoernooi. Al ontstaat er wel wrevel rond de periode waarin het zal plaatsvinden. Gerard Piqué, de voorzitter van investeringsgroep Kosmos, kondigde in een interview met Le Figaro aan dat hij het event wil verplaatsen naar september. En dat komt in het vaarwater van de Laver Cup. Het project van niemand minder dan Roger Federer. Tegen diens kar wens je in het tenniscircuit niet te rijden.

"Ik heb nog niet met Gerard Piqué gesproken, maar ik geef toe dat het wat raar is om te zien hoe een voetballer binnen komt en zich in de tennisbusiness mengt", deed Federer zijn verhaal. "Let op: de Davis Cup mag niet de Piqué Cup worden. Ik ben wereldwijd voor innovaties: onze sport moet wat 'outside the box' denken om te vernieuwen. Maar het is een beetje zoals bij Jenga, je moet opletten dat je niet de kamer verwijderd die het hele gebouw doet instorten. Het goede deel van al deze verwarring is dat iedereen rond de tafel moet zitten om naar de ieders wensen te luisteren. De ITF, de ATP en de Laver Cup. Het klopt dat de komende weken bijzonder interessant kunnen zijn."

Roger Federer en co zullen er alvast niet armer op worden. Kosmos legde voor de 25 jaar lange overeenkomst 2,5 miljard euro op tafel. Daar had de Internationale Tennisfederatie uiteraard oren naar. Ook de premies van de nieuwe Davis Cup gaan met een flinke ruk de hoogte in. Zo belooft Kosmos de spelers een jaarlijkse prijzenpot van zo'n 17 miljoen euro. Kassa kassa. "118 jaar sportgeschiedenis van tafel geveegd voor het geld", uitte Belgisch tennisser Steve Darcis - alias Mister Davis Cup - al zijn ongenoegen.

118 années d histoire @DavisCup balayées grâce à quelques billets !!! #triste#moneymoneymoney#vivelesport! steve darcis(@ stevedarcishark) link

Naar het sportieve dan, want ook daar staat er uiteraard een heuse verandering op til. De duels worden ingekort tot drie onderlinge wedstrijden, twee enkelpartijen en één dubbelspel. Het systeem van drie winnende sets wordt eveneens afgeschaft en vervangen door een systeem van twee winnende sets. Doordat het toernooi op één locatie doorgaat, wordt het thuisvoordeel - dat momenteel nog erg belangrijk is in de Davis Cup - volledig weggevaagd.