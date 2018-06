Federer stoot door naar halve finales in Halle YP

22 juni 2018

16u07

Bron: Belga 0 Tennis 's Werelds nummer een Roger Federer heeft zich vandaag geplaatst voor de halve finales van het ATP-toernooi in het Duitse Halle (gras/1.983.595 euro).

De 36-jarige Zwitser versloeg in de kwartfinales de Australiër Matthew Ebden (ATP 60) in twee sets met 7-6 (7/2) en 7-5. De wedstrijd duurde een uur en 29 minuten.

In de halve finales neemt de 36-jarige Federer het op tegen de Amerikaan Denis Kudla (ATP 109). Die versloeg eerder op de dag in zijn kwartfinale de Japanner Yuichi Sugita (ATP 52) in twee sets met 6-2 en 7-5.

Om maandag de ATP-ranking nog aan te voeren, moet Federer zijn titel in Halle verlengen. Hij kan het grastoernooi een tiende keer winnen na 2003, 2004, 2005, 2006, 2008, 2013, 2014, 2015 en 2017.