Federer stoomt in Miami door naar finale tegen Isner

30 maart 2019

10u55

Bron: Belga

Roger Federer (ATP 5) heeft zich geplaatst voor de finale van het Masters 1.000-toernooi van Miami (hard/8.359.455 dollar). De Zwitser rekende in de halve finales af met de Canadees Denis Shapalov (ATP 23) in twee sets: 6-2 en 6-4. De partij nam 1 uur en 14 minuten in beslag.

Federer heeft momenteel het magische aantal van honderd zeges op de teller staan, dit jaar toonde hij zich al de beste in Dubai. De veelwinnaar treft in de finale titelverdediger John Isner (ATP 9), die afrekende met de 18-jarige Canadese kwalificatiespeler Felix Auger-Aliassime (ATP 57) in 7-6 (7/3) en 7-6 (7/4). De Amerikaan gaat in zijn 27e ATP-finale voor een vijftiende titel, de eerste dit seizoen.