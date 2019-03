Federer stoomt in Miami door naar finale tegen Isner - Barty steekt toernooizege op zak bij dames YP

30 maart 2019

20u10

Bron: Belga 0

Roger Federer (ATP 5) heeft zich geplaatst voor de finale van het Masters 1.000-toernooi van Miami (hard/8.359.455 dollar). De Zwitser rekende in de halve finales af met de Canadees Denis Shapalov (ATP 23) in twee sets: 6-2 en 6-4. De partij nam 1 uur en 14 minuten in beslag.

Federer heeft momenteel het magische aantal van honderd zeges op de teller staan, dit jaar toonde hij zich al de beste in Dubai. De veelwinnaar treft in de finale titelverdediger John Isner (ATP 9), die afrekende met de 18-jarige Canadese kwalificatiespeler Felix Auger-Aliassime (ATP 57) in 7-6 (7/3) en 7-6 (7/4). De Amerikaan gaat in zijn 27e ATP-finale voor een vijftiende titel, de eerste dit seizoen.

Barty steekt toernooizege op zak in Miami

De Australische Ashleigh Barty (WTA 11) heeft het WTA-toernooi van Miami aan haar palmares toegevoegd, haar belangrijkste titel tot nog toe. De 22-jarige Barty haalde het in de finale in twee sets van de Tsjechische Karolina Pliskova (WTA 7): 7-6 (7/1) en 6-3 na één uur en 40 minuten.

Voor Barty is het de vierde WTA-titel. In 2017 won ze in Kuala Lumpur haar eerste WTA-toernooi. Vorig jaar was ze de beste in Nottingham en Zhuhai. Maandag duikt Barty als nummer 9 voor het eerst in haar carrière op in de top 10 van de WTA-ranking.