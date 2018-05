Federer start jacht naar 9de Wimbledon-titel in Stuttgart - Wickmayer zit in China in de kwartfinales Redactie

02 mei 2018

11u38

Bron: Belga 0

Roger Federer hervat op grastoernooi van Stuttgart

Roger Federer heeft zijn deelname toegezegd aan de MercedesCup in Stuttgart (9-17 juni). Voor de Zwitser, nummer twee van de wereld, wordt het zijn eerste grastoernooi in de voorbereiding op Wimbledon. Federer kwam voor het laatst in actie eind maart op het toernooi van Miami, waar hij al vroeg sneuvelde tegen de Australiër Thanasi Kokkinakis. De 36-jarige Zwitser kondigde vervolgens aan opnieuw te passen voor het gravelseizoen en een rustperiode in te lassen.

Federer, die begin dit jaar met de Australian Open zijn twintigste grandslam won, was er ook in 2016 en 2017 bij in Stuttgart maar zijn naam staat nog niet op de erelijst. Vorig jaar werd hij meteen uitgeschakeld door Tommy Haas. Op Wimbledon, waar hij titelhouder is, kan Federer dit jaar voor de negende keer winnen en zo het record verder aanscherpen.

Wickmayer verder in China

Yanina Wickmayer (WTA 100) heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WTA-toernooi in het Chinese Anning (gravel/125.000 dollar). In de tweede ronde zette Wickmayer, het derde reekshoofd, de Oezbeekse Sabina Sharipova (WTA 183) opzij. Het werd 6-3, 3-6 en 6-1 na 1 uur en 51 minuten tennis. Om door te stoten naar de laatste vier, moet de 28-jarige Wickmayer voorbij de 22-jarige Russin Irina Khromacheva (WTA 210). 'Wicky' won hun enige eerdere ontmoeting, vorig jaar op hardcourt in Boedapest (6-4, 6-2). Wickmayer is de enige Belgische op de tabel van het Kunming Open.