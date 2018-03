Federer raast door 2018: Zwitser staat na zestiende zege op rij in halve finales Indian Wells - Ook Venus bij de laatste vier Redactie

16 maart 2018

08u49

Bron: ANP, Belga 0

Venus Williams staat na zeventien jaar opnieuw in halve finales

De Amerikaanse Venus Williams (WTA 8) en de Russin Daria Kasatkina (WTA 19) hebben een ticket beet voor de halve finales van het WTA-toernooi in Indian Wells (8.648.508 dollar).

Williams versloeg op het Californische hardcourt de Spaanse Carla Suarez Navarro (WTA 27) met 6-3, 6-2. Eerder op de dag was Kasatkina met 6-0 en 6-2 veel te sterk voor de Duitse Angelique Kerber (WTA 10).

Het is voor Williams zeventien jaar geleden dat ze de halve finales bereikte in Indian Wells. Ze gaf toen, in 2001, door een knieblessure forfait voor haar partij tegen zus Serena. Die klopte vervolgens in het duel om de titel Kim Clijsters in drie sets. Tijdens die finale werden de zussen Williams, met Venus in de tribune, uitgefloten door het publiek. Daarop besloten ze het toptoernooi van Indian Wells jarenlang te boycotten.

De tweede halve finale gaat tussen de Roemeense Simona Halep (WTA 1) en de Japanse Naomi Osaka (WTA 44).

Federer naar halve finales Indian Wells

Roger Federer heeft op indrukwekkende wijze de halve finales bereikt op het toernooi van Indian Wells. De als eerste geplaatste Zwitser rekende in twee sets af met de Zuid-Koreaan Hyeon Chung: 7-5 6-1. Hij treft nu in de halve finale de Kroaat Borna Coric.

De 36-jarige Zwitser begon goed tegen Chung en pakte al vroeg een break voorsprong. De Zuid-Koreaan knokte zich echter goed terug, maar met enkele sterke punten pakte Federer alsnog de eerste set met 7-5. Aan het begin van de tweede set kreeg Chung vier kansen op een vroege break, maar wist die niet te benutten. Federer benutte zijn breakkansen wel en liep overtuigend uit naar 6-1.

Voor Federer is het zijn zestiende zege op rij in 2018. Eerder schreef de huidige nummer één van de wereld de Australian Open en het ABN Amro World Tennis Tournament in Rotterdam op zijn naam.