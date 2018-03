Federer: "Nummer één van de wereld blijven is niet het grote doel" - Prijzengeld Roland Garros nadert 40 miljoen Redactie

22 maart 2018

23u43

Bron: ANP/Belga 0

Roger Federer: "Nummer één van de wereld blijven is niet het grote doel"

Voor Roger Federer is het slechts een klein doel nummer één van de wereld te blijven. Niet meer. Dat verklaarde de Zwitser in de marge van het Masters 1.000-toernooi in Miami, waar hij de titelverdediger is. Federer moet de kwartfinales bereiken in Miami om dat 'mini-objectief' te halen.

"De eerste plaats op de ATP-ranking zit wel een beetje in mijn hoofd, maar daar stopt het", opende Federer. "Het is een 'mini-objectief'. Het zou leuk zijn om nummer één te blijven, maar ook niet meer. Om eerste te blijven moet ik wedstrijden winnen. Het helpt me te motiveren, maar als ik de eerste plaats kwijtraak, is het ook niet het einde van de wereld."

Indien Federer voor de kwartfinales wordt uitgeschakeld, neemt Rafael Nadal, die out is met een beenblessure en niet deelneemt in Miami, de eerste plaats opnieuw over. "Het doel was opnieuw nummer één te worden", vervolgde Federer. "Hetzij in Rotterdam, hetzij in Dubai of Indian Wells. Mijn zege op de Australian Open had voor kansen gezorgd." De Zwitser bereikte zijn doel al in Rotterdam.

Hij gaf verder te kennen zich goed in zijn vel voelen, ondanks de nederlaag in de finale tegen de Argentijn Juan Martin del Potro vorige zondag op het Masters 1.000-toernooi in Indian Wells. "Fysiek heb ik enkele dagen nodig om te recupereren na zo'n finale. Mentaal zit het snor, omdat ik vind dat ik een goed toernooi achter de rug heb."

Halep heeft ruim twee uur nodig om vroegtijdige aftocht af te wenden

De Roemeense nummer één van de wereld, Simona Halep, is in de tweede ronde van het WTA-toernooi in Miami (hardcourt/8.648.508 dollar) ontsnapt aan de uitschakeling.

Halep haalde het na ruim twee uur tennis in drie sets (3-6, 6-3 en 7-5) van de taaie Française Oceane Dodin (WTA 98). In de laatste set liet Dodin een 4-2-voorsprong schieten.

In de derde ronde wacht voor Halep een confrontatie met de Poolse Agnieszka Radwanska (WTA 32), die eerder op de dag in twee sets (6-3 en 7-6 (7/4)) te sterk was voor Alison Van Uytvanck (WTA 51).

Flipkens moet meteen inpakken in het dubbel

Kirsten Flipkens heeft zich, aan de zijde van de Servische Nina Stojanovic, niet kunnen plaatsen voor de tweede ronde in het dubbelspel op het WTA-toernooi in Miami (hardcourt/8.648.508 dollar).

Het Belgisch-Servische duo moest na een dik uur tennis in twee sets (6-4 en 6-4) de duimen leggen voor de Russisch-Oekraïense tandem Alla Kudryatseva/Lyudmyla Kichenok.

In het enkelspel ging Alison Van Uytvanck (WTA 51) er eerder donderdag in de tweede ronde uit tegen de Poolse Agnieszka Radwanska (WTA 32). Naast Van Uytvanck staan ook Elise Mertens (WTA 21) en Kirsten Flipkens (WTA 71) op de hoofdtabel in het enkelspel in Miami. Mertens had vrij in de eerste ronde en wacht in de tweede ronde een confrontatie met de Amerikaanse Bernardo Pera (WTA 105). Flipkens klopte in haar eerste duel de Roemeense Mihaela Buzarnescu (WTA 39) en wacht nu een partij tegen de Britse Johanna Konta (WTA 14).

Yanina Wickmayer (WTA 109) en Ysaline Bonaventure (WTA 137) sneuvelden in de kwalificaties in Florida.

Van Uytvanck sneuvelt in tweede ronde in Miami

Alison Van Uytvanck (WTA 51) is er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de derde ronde van het WTA-toernooi in Miami (hardcourt/8.648.508 dollar). Onze landgenote moest na een kleine twee uur met 6-3, 7-6 (7/4) de duimen leggen voor de Poolse Agnieszka Radwanska (WTA 32). In de eerste ronde had Van Uytvanck de maat genomen van de Oekraïense Kateryna Bondarenko (WTA 73).

Naast Van Uytvanck staan ook Elise Mertens (WTA 21) en Kirsten Flipkens (WTA 71) op de hoofdtabel in Miami. Mertens was vrij in de eerste ronde en wacht in de tweede ronde een confrontatie met de Amerikaanse Bernardo Pera (WTA 105). Flipkens klopte in haar eerste duel de Roemeense Mihaela Buzarnescu (WTA 39) en wacht nu een partij tegen de Britse Johanna Konta (WTA 14). Later vanavond komt Flipkens nog in actie in het dubbelspel. Aan de zijde van de Servische Nina Stojanovic neemt ze het op tegen de Russisch-Oekraïense tandem Alla Kudryavtseva/Lyudmyla Kichenok.

Yanina Wickmayer (WTA 109) en Ysaline Bonaventure (WTA 137) sneuvelden in de kwalificaties in Florida.

Prijzengeld Roland Garros nadert 40 miljoen

Het prijzengeld van het grandslamtoernooi op Roland Garros nadert dit jaar 40 miljoen euro. Het gaat om een totaalbedrag van 39,197 miljoen euro. De organisatie van het prestigieuze tennistoernooi in Parijs (27 mei - 10 juni) heeft tot een algehele verhoging besloten om "de ontwikkeling van de sport" te ondersteunen.

Vooral de beloning voor de spelers in het kwalificatietoernooi en voor de tennissers die al vroeg stranden in het hoofdtoernooi laat een flinke stijging zien. Voor vrouwen en mannen zijn de winstpremies gelijk.

De kampioenen ontvangen een bedrag van 2,2 miljoen euro. Dat is een stijging van 4,76 procent ten opzichte van 2017. De finalist gaat met een bedrag van 1,12 miljoen euro naar huis (+5,66 procent).

De verliezers in de eerste ronde houden een bedrag over van 40.000 euro. Dat is 14,29 procent meer dan vorig jaar. Spelers die in de eerste ronde van het kwalificatietoernooi worden uitgeschakeld ontvangen 6000 euro (+20 procent), in de tweede ronde 11.000 euro (+22,22 procent) en in de derde ronde 21.000 euro (+16,67 procent).

