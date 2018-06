Federer: "Mogelijke nummer één-positie geeft extra motivatie" XC

11 juni 2018

21u41

Bron: Belga 0 Tennis Roger Federer herneemt komende week de competitie op het ATP-toernooi in Stuttgart (gras/656.015 euro). De Zwitser kan, indien hij de finale haalt, opnieuw nummer één van de wereld worden. "Zoiets geeft altijd extra motivatie", bevestigde de 36-jarige Zwitser, die het gravelseizoen in zijn geheel aan zich voorbij liet gaan.

"Ik had me verwacht aan een zege van Rafa op Roland Garros en dat is helemaal uitgekomen", stak Federer van wal. "Ik moet dus de finale halen om opnieuw nummer één van de wereld te worden. Dat geeft zonder twijfel extra motivatie, maar ik bekijk alles op z'n tijd. Ik wil niet te ver naar de toekomst kijken. De verschillen op gras zijn vaak miniem." Vorig jaar werd Federer in de eerste ronde in Stuttgart gewipt door de Duitser Tommy Haas.

Het is het derde seizoen op rij dat Federer op het deelnemersveld in Stuttgart staat. In 2016 bereikte hij de halve eindstrijd. De twintigvoudig grandslamwinnaar bereidt zich voor op Wimbledon, waar hij voor een negende titel gaat.

Federer was vrij voor de eerste ronde in Stuttgart. In de tweede ronde wacht een confrontatie met de Duitser Mischa Zverev (ATP 54), die in zijn eerste duel in twee sets (7-6 (7/5) en 6-3) afrekende met de Russische kwalificatiespeler Mikhail Youzhny (ATP 93).

Er staan geen Belgen op de hoofdtabel in Stuttgart. Ruben Bemelmans (ATP 110) sneuvelde in de eerste kwalificatieronde.