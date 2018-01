Federer moet flink zwoegen voor twintigste grandslamtitel: 'FedExpress' krijgt Kroatische reus Cilic pas na vijf sets op de knieën TLB

28 januari 2018

13u05

Bron: Eigen berichtgeving 0 Tennis Roger Federer (ATP 2) heeft voor de zesde keer in zijn carrière de Australian Open gewonnen. De 36-jarige Zwitser moest in Melbourne vol aan de bak tegen de boomlange Kroatische krachtpatser Marin Cilic (ATP 6). De 'FedExpress' had vijf sets nodig, maar won in Australië toch alweer zijn twintigste grandslamtoernooi.

In de eerste set kon Cilic Federer alvast geen strobreed in de weg leggen. De Kroaat maakte een nerveuze indruk en kon in de eerste vier spelletjes amper vijf punten maken. Federer was wél bij de les, kreeg goed lijn in zijn slagen en liep in geen tijd uit tot 4-0. Cilic tuurde hopeloos naar zijn entourage in de tribune, maar dat hielp niet. Na amper 24 minuten was de 6-2-setwinst binnen voor de losgeslagen 'FedExpress'.

Cilic wordt wakker in set 2 en klimt op gelijke hoogte

Cilic moest uit een ander vaatje tappen en dat deed de Kroaat ook in de tweede set. Hij kreeg zelfs al snel twee kansen om door de opslag van Federer te gaan, maar de Zwitser bleef ijzig kalm en met prima serveerwerk zette hij de scheve situatie recht. Daarna bleef Federer de partij wel domineren. Cilic had het telkens knap lastig om zijn opslagspelletjes te behouden, terwijl de aces van de Zwitser hem om de oren vlogen. Bij 4-4 moest Cilic een breakpunt wegwerken, maar de Kroaat doorstond de test.

Bij 5-4 kreeg de Kroaat zelfs een setpunt, maar net op dat moment liet zijn prima backhand Cilic in de steek. Federer ontsnapte en moest het dan maar in de tiebreak afwerken. Maar dat lukte niet. Cilic kreeg nog eens twee setpunten en bij het laatste was het ook raak. Federer verloor zo zijn eerste set van het seizoen.

Federer reageert in derde set, Cilic ondergaat

De mensen die een kaartje hadden gekocht voor de Rod Laver Arena kregen zo toch waar voor hun geld. Maar in de derde set zagen ze Federer toch weer de bovenhand nemen. Tot 3-2 verliep alles volgens plan voor Cilic, maar dan kreeg de boomlange Kroaat (hij meet 1m98, red.) plots drie breakpunten tegen. Het tweede was het goede voor Federer, die ook bevestigde en uitliep tot 5-2. Cilic kon nog milderen tot 5-3, maar in het volgende spelletje klaarde de ervaren Zwitser de klus: 6-3.

Cilic geeft meteen opslag prijs in vierde set, maar blijft knokken

En de veer leek echt wel gebroken te zijn bij Cilic. De nummer zes van de wereld zag Federer meteen door zijn opslag gaan en de Zwitser kon zo al beginnen nadenken over zijn overwinningsspeech. Maar een kat in het nauw maakt soms rare sprongen en dat deed Cilic ook. Hij kon een nieuwe break nipt vermijden en ging dan op zijn beurt door de opslag van Federer. 3-3 en de Zwitser moest weer aan de bak. Maar het was Cilic die de vierde set naar zich toe trok. De krachtpatser won vier spelletjes op rij en mocht bij 4-5 serveren voor de set. Dat deed hij met verve, waardoor de beslissing moest vallen in de vijfde set.

Cilic laat al snel breakpunt liggen, én geeft twee geschenkjes

De Kroatische winnaar van de US Open van 2014 raasde in de beslissende set voort en hij kreeg meteen een kans om door de opslag van Federer te gaan, maar die liet hij liggen. Vervolgens maakte de Kroaat twee dubbele fouten en dat cadeau liet de Zwitser niet liggen. De 'FedExpress' liep uit tot 3-0. Bij 4-1 ging de Zwitser nog eens door de opslag van zijn opponent en dat was zijn broodje gebakken. Het werd 5-1 en Federer serveerde de partij soeverein uit. Grandslam nummer twintig is binnen. Cilic ziet zijn finaleplaats wel vertaald in een sprong van zes naar drie op de wereldranglijst. Federer blijft tweede na Rafael Nadal, die in Melbourne in zijn kwartfinale tegen Cilic geblesseerd moest opgeven.

"Jullie doen mij trainen"

"Ik ben zo blij, het is ongelofelijk. Het is als een droom die uitkomt", vertelde een gelukkige Federer. De 36-jarige Zwitser gooide met een bloemetje naar Cilic en feliciteerde hem voor een "knap toernooi" en de derde plaats op de ATP-ranking die hij vanaf morgen bekleedt.

Op het einde van zijn speech, nadat hij zijn team en de Australische fans uitgebreid had bedankt, kreeg de Zwitserse legende het moeilijk. "Jullie in het publiek maken mij nerveus, jullie doen mij trainen, jullie vullen de stadions. Bedankt", zei hij. Daarop volgden tranen van geluk.

Marin Cilic stond voor het eerst in de finale van de Australian Open. Net als vorig jaar in de eindstrijd van Wimbledon botste hij op Federer. "Het is verbazingwekkend wat jij (Federer) en je team jaar na jaar presteren", vertelde Cilic. "Het is een mooi avontuur geweest tot aan de finale. Het had de mooiste twee weken van mijn leven kunnen zijn. Vandaag was het een lastige match. Ik had enkele kansjes in het begin van de vijfde set maar Roger speelde heel goed."

