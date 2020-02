Federer mist Roland Garros door operatie aan de knie YP

20 februari 2020

11u39

Bron: L'Equipe, Belga 0 Tennis Roger Federer (ATP 3) moet verstek geven voor Roland Garros. Dat heeft de 38-jarige Zwitser zopas bekend gemaakt via Facebook. Een operatie aan de rechterknie gooit roet in het eten.

“Mijn rechterknie speelt mij al een tijdje parten. Ik hoopte dat de pijn vanzelf zou verdwijnen, maar na onderzoeken en overleg met mijn team werd er beslist om gisteren een kijkoperatie te laten uitvoeren. Nadien bevestigden de dokters dat die ingreep de juiste beslissing was en ze hebben vertrouwen in een volledig herstel. Jammer genoeg mis ik zo wel Dubai, Indian Wells, Bogota, Miami en Roland Garros. Ik dank iedereen voor de steun en ik kijk er al naar uit om opnieuw te tennissen. Ik zie jullie op het gras!”, klinkt het bij ‘RF’.

Voor de twintigvoudige grandslamwinnaar is Roland Garros de enige Grand Slam die hij nog maar één keer kon winnen. Op Wimbledon is hij recordhouder met acht zeges, het Australian Open won hij zeven keer en vijf keer was hij de beste op het US Open.