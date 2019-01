Federer loodst Zwitserland naar finale Hopman Cup - Djokovic naar finale in Doha - Flipkens en Larsson naar halve finale dubbelspel in Auckland LPB

03 januari 2019

18u22

Bron: Belga 0

Novak Djokovic in drie sets naar halve finales

‘s Werelds nummer één Novak Djokovic heeft zich voor de halve finales van het ATP-toernooi in het Qatarese Doha (1.313.215 dollar) geplaatst. De 31-jarige Serviër versloeg de Georgiër Nikoloz Basilashvili (ATP-21) in 1 uur en 56 minuten met 4-6, 6-3 en 6-4.

In de tweede ronde had Djokovic ook al drie sets nodig tegen de Hongaar Marton Fucsovics (ATP-36). De Bosniër Damir Dzumhur (ATP-47) zette hij in de eerste ronde wel in twee sets opzij. Om een plaats in de finale neemt Djokovic het vrijdag op tegen de 30-jarige Spanjaard Roberto Bautista Agut (ATP-24). Die schakelde de Zwitser Stan Wawrinka (ATP-66) met tweemaal 6-4 uit.

Djokovic won het hardcourttoernooi al in 2016 en 2017. Vorig jaar gaf hij wegens een elleboogblessure forfait. Vanavond treedt Djokovic met zijn broer Marko in de halve finales van het dubbelspel tegen David Goffin en de Fransman Pierre-Hugues Herbert aan.

Knieblessure houdt Kyle Edmund opnieuw aan de kant

Kyle Edmund geeft forfait voor het ATP-toernooi van Sydney (527.880 dollar), dat volgende maandag van start gaat. De 23-jarige Engelsman, nummer veertien van de wereld, heeft sinds eind oktober last van een blessure aan de linkerknie. Zijn wederoptreden in Brisbane (527.880 dollar) deze week, werd geen succes. Als derde reekshoofd vrij in de eerste ronde, ging hij er in de tweede ronde met 7-6 (8/6) en 6-4 uit tegen de Japanse kwalificatiespeler Yasutaka Uchiyama (ATP-185).

Edmund hoopt wel nog klaar te geraken voor het Australian Open. Vorig jaar bereikte hij in Melbourne voor het eerst de halve finales van een Grand Slam. Negen maanden later bracht hij een eerste ATP-toernooi op zijn palmares door in Antwerpen het European Open te winnen.

Kwartfinales Shenzen wegens regen tot vrijdag uitgesteld

Wegens de overvloedige regenval in het zuid-oosten van China kon er vandaag geen enkele wedstrijd afgewerkt worden in Shenzhen (750.000 dollar). De vier kwartfinales werden naar morgen verplaatst.

De Russin Veronika Kudermetova (WTA-133) kon wel één set winnen (6-4) tegen haar landgenote Vera Zvonareva (WTA-109). De Roemeense Sorana Cirstea (WTA-84) en de Amerikaanse Alison Riske (WTA-62) moesten al gaan schuilen na twee spelletjes, die allebei door Cirstea gewonnen werden.

In de andere kwartfinales staat het Wit-Russische eerste reekshoofd Aryna Sabalenka (WTA-13) tegenover de Russische Maria Sharapova (WTA-29), het vijfde reekshoofd, en geeft de Chinese Wang Yafan (WTA-70) de Roemeense Monica Niculescu (WTA-99) partij.

Federer loodst Zwitserland naar finale

Zwitserland heeft de finale van de Hopman Cup bereikt. Roger Federer versloeg in Perth de Griek Stefanos Tsitsipas in twee sets: 7-6 (7/5), 7-6 (7/4). De eerste plaats in groep B kan Zwitserland zo niet meer ontsnappen. De twee resterende partijen, het vrouwenenkel tussen Belinda Bencic en Maria Sakkari en het afsluitende dubbelspel, doen niet meer ter zake. Zwitserland treft in de finale Duitsland of Australië, die vrijdag om de eindzege spelen in groep A.

Wozniacki sneuvelt in tweede ronde tegen 18-jarige Canadese

Caroline Wozniacki (WTA 3) is er verrassend niet in geslaagd de tweede ronde te overleven op het WTA-toernooi in het Nieuw-Zeelandse Auckland (hardcourt/250.000 dollar). De Deense, het eerste reekshoofd, moest na ruim twee uur tennis in twee sets (6-4 en 6-4) de duimen leggen voor de nauwelijks 18-jarige Canadese kwalificatiespeelster Bianca Andreescu (WTA 152).

Vorig jaar stond Wozniacki in Auckland nog in de finale. Later die maand won ze de Australian Open, het grootste succes voorlopig in haar carrière. Voor Andreescu wacht in de kwartfinales een duel met de Amerikaanse Venus Williams (WTA 39), die liefst twintig jaar ouder dan haar is. Williams rekende in haar tweede ronde in twee sets (6-4 en 6-3) af met haar landgenote Lauren Davis (WTA 173).

Flipkens en Larsson naar halve finale

Kirsten Flipkens en Johanna Larsson hebben zich in het dubbelspel geplaatst voor de halve finale van het WTA-toernooi in het Nieuw-Zeelandse Auckland (hardcourt/250.000 dollar). Het Belgisch-Zweedse duo, het tweede reekshoofd, won van de Spaanse Arantxa Parra-Santonja en de Zwitserse Jil Belen Teichmann met 6-4, 7-5. De wedstrijd duurde 1u17'. Flipkens en Larsson spelen tegen de Nieuw-Zeelandse Paige Mary Hourigan en de Amerikaanse Taylor Townsend voor een plaats in de finale. Gisteren verloor Flipkens in drie sets van de Spaanse Sara Sorribes Tormo (WTA 86) in de tweede ronde van het enkelspel: 6-4, 1-6, 6-1. Alison Van Uytvanck moest in de eerste ronde opgeven met een blessure.

Groot-Brittannië klopt VS in overbodig duel

Groot-Brittannië heeft de Hopman Cup in het Australische Perth afgesloten met een tweede zege in drie duels. De Britten klopten de Verenigde Staten, die het toernooi zonder winst afsluiten, met 2-1. Beide landen waren voor aanvang al zeker van de uitschakeling. Cameron Norrie (ATP 90) opende het treffen met een Britse zege tegen Frances Tiafoe (ATP 39): 7-6 (7/4), 6-0. In het vrouwenduel behield Serena Williams (WTA 16) haar ongeslagen status in Perth. De Amerikaanse haalde het in twee sets (6-1, 7-6 (7/2)) van Katie Boulter (WTA 97). In het afsluitende dubbelspel triomfeerden de Britten: 3-4 (2/5), 4-3 (5/4), 4-1. Later op de dag spelen Griekenland en Zwitserland om het finaleticket in poule B. De Grieken moeten alle drie hun duels winnen om Zwitserland nog uit de finale te houden. In groep A spelen Duitsland en Australië vrijdag op de laatste speeldag om het tweede finaleticket.