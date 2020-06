Federer komt dit jaar niet meer in actie: Zwitser onderging bijkomende ingreep aan knie na terugval tijdens revalidatie Redactie

10 juni 2020

08u56 0 Tennis Roger Federer (38) zal dit jaar geen wedstrijden meer spelen. De twintigvoudige grandslamwinnaar heeft een terugval gekend tijdens zijn revalidatie na een knieoperatie in februari. De Zwitser, vierde op de ATP-ranking, moest daardoor een bijkomende kijkoperatie ondergaan aan zijn rechterknie. Dat meldt hij op Twitter.

“Een paar weken geleden heb ik - na tegenslag in mijn revalidatie - een nieuwe operatie aan mijn knie moeten ondergaan. Ik zal nu de nodige tijd nemen om mezelf 100 procent klaar te stomen om te spelen en mijn hoogste niveau te halen”, zo schrijft Federer. “Ik zal mijn fans en de tour missen en ik kijk er dan ook naar uit om iedereen terug te zien bij de start van het seizoen 2021.”

Het internationale tennis ligt al geruime tijd stil door de coronapandemie. Later jaar staan de US Open en Roland Garros nog op het programma, maar die zal Federer dus niet spelen. De Zwitserse legende werd in 2016 ook al eens geopereerd aan zijn rechterknie. Hij miste daardoor de Olympische Spelen in Rio en de US Open, maar kwam sterk terug met winst in de Australian Open van 2017.

