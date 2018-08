Federer is voor het dertiende jaar op rij best betaalde tennisspeler met bijna 66 miljoen euro FDW

29 augustus 2018

Het wordt een beetje voorspelbaar, het was de dertiende keer op rij, maar ook het afgelopen jaar was Roger Federer volgens Forbes de best betaalde tennisspeler ter wereld. De 37-jarige Zwitser rakelde met vooral sponsorinkomsten zo'n 65.890.000 euro op. Rafael Nadal moet het met zowat de helft, of 35.237.268 euro, stellen.

Kei Nishikori, een nationale held in Japan, kreeg 29.533.400 euro bijeen. Novak Djokovic, die pas halfweg dit jaar boven water kwam na een blessure en wat persoonlijke problemen, verzamelde toch nog 20.058.620 euro.

Serena Williams werd de best betaalde vrouw op plaats vijf met 15.448.360 euro. Caroline Wozniacki (11.094.233 euro), Grigor Dimitrov (10.837.965 euro), Andy Murray die amper in actie kwam (9.813.905 euro), Sloane Stephens (9.557.309 euro) en Garbine Muguruza (9.386.642 euro) maakten de top tien compleet.

Geen landgenoten overigens in het lijstje van Forbes. Wel opvallend is dat de best verdienende vrouw het met één vierde van Federers inkomen moet stellen.