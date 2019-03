Federer heeft geen kind aan Isner in de finale van Miami DMM

31 maart 2019

21u26

Bron: Belga 0

Roger Federer (ATP-5) heeft het Masters 1.000-toernooi van Miami (8.359.455 dollar) gewonnen. In de finale nam de 37-jarige Zwitser met 6-1 en 6-4 de maat van de Amerikaanse titelverdediger John Isner (ATP-9). Daar had hij slechts één uur en drie minuten voor nodig.

Federer zette zijn naam een vierde keer op de erelijst. Hij won het prestigieuze hardcourttoernooi in Florida ook al in 2005, 2006 en 2017. In 2002 was hij runner-up. “King Roger” boekte zijn 101e ATP-zege, de tweede dit seizoen. Begin maart was hij al de beste in Dubai.