Federer heeft geen kind aan Isner in de finale van Miami - Elise Mertens opnieuw aan het feest in dubbelspel

31 maart 2019

22u46

Bron: Belga

Roger Federer (ATP-5) heeft het Masters 1.000-toernooi van Miami (8.359.455 dollar) gewonnen. In de finale nam de 37-jarige Zwitser met 6-1 en 6-4 de maat van de Amerikaanse titelverdediger John Isner (ATP-9). Daar had hij slechts één uur en drie minuten voor nodig. Federer zette zijn naam een vierde keer op de erelijst. Hij won het prestigieuze hardcourttoernooi in Florida ook al in 2005, 2006 en 2017. In 2002 was hij runner-up. ‘King Roger’ boekte zijn 101e ATP-zege, de tweede dit seizoen. Begin maart was hij al de beste in Dubai.

Elise Mertens en Aryna Sabalenka winnen na Indian Wells ook dubbelspel in Miami

Twee weken na hun titel in Indian Wells, hebben Elise Mertens en de Wit-Russische Aryna Sabalenka vandaag ook het dubbelspel in Miami (9.035.428 dollar) gewonnen. In de finale versloegen ze de Australische Samantha Stosur en de Chinese Zhang Shuai in 1 uur en 24 minuten met 7-6 (7/5) en 6-2.

Voor Mertens is het de negende WTA-titel in het dubbelspel, de tweede aan de zijde van Sabalenka en na Indian Wells ook de tweede op een toernooi van een dergelijk niveau. Sabalenka boekte in haar vierde finale een derde dubbeltitel. In Lugano werd ze in april vorig jaar met haar landgenote Vera Lapko nog van de titel gehouden door Mertens en Kirsten Flipkens. Daarnaast won Mertens met de Nederlandse Demi Schuurs in 2018 in Hobart, Rosmalen en Wuhan en in 2017 in Guangzhou, met de Luxemburgse Mandy Minella in 2016 in Limoges (125K) en met An-Sophie Mestach in 2016 in Auckland. Na hun “Sunshine Double” zijn Mertens en Sabalenka al tien wedstrijden lang ongeslagen.

Op de WTA-dubbelranking stijgt Mertens van de tiende naar de zesde plaats, haar hoogste positie tot nog toe. Sabalenka maakt een sprong van dertien plaatsen naar de 21e stek.