Federer gaat voor tiende eindzege in Bazel - Goffin komende week in tweede ronde op ATP Parijs tegen Dimitrov of Humbert

26 oktober 2019

26 oktober 2019

19u44

Roger Federer (ATP 3) kan zondag een gooi doen naar een tiende eindzege op het ATP-toernooi in het Zwitserse Bazel (hard/2.082.655 euro). De 38-jarige Zwitser plaatste zich voor de finale door de Griek Stefanos Tsitsipas (ATP 7) met 6-4, 6-4 te kloppen. In de finale kijkt Federer de 20-jarige Alex de Minaur (ATP 28) in de ogen. De Australiër versloeg eerder op de dag de Amerikaan Reilly Opelka (ATP 37) na drie tiebreaks: 7-6 (7/2), 6-7 (4/7), 7-6 (7/3).

Federer schopt het voor de vijftiende keer tot in de finale in Bazel, waar hij op een tiende titel mikt. De Zwitser kan voor de 103de keer een ATP-toernooi winnen, de vierde van dit seizoen na Dubai, Miami en Halle. De Minaur staat voor de zesde keer in zijn prille carrière in een ATP-finale, de vierde keer dit jaar. In Sydney, Atlanta en Zhuhai won hij dit seizoen telkens. Federer en De Minaur namen het nog niet eerder tegen elkaar op.

Goffin treft Dimitrov of Humbert

Als twaalfde reekshoofd is David Goffin (ATP 13) komende week vrij in de eerste ronde van het ATP Masters 1.000-toernooi in Parijs (hard/5.791.280 euro), het laatste ATP-toernooi van het seizoen.

In de tweede ronde wacht er hem in de Franse hoofdstad een confrontatie met de winnaar van het duel tussen de Bulgaar Grigor Dimitrov (ATP 29) en de Fransman Ugo Humbert (ATP 63). Goffin en Dimitrov stonden al acht keer tegenover elkaar, met slechts één zege voor de Luikenaar (in 2017 in Rotterdam). Het laatste onderlinge duel werd in 2018 in Monte Carlo gespeeld. Humbert was niet zo lang geleden nog tegenstander van Goffin. Op het European Open in Antwerpen schakelde de 21-jarige Fransman Goffin verrassend uit in de tweede ronde.

David Goffin is de enige Belg op de hoofdtabel in Parijs, waar de Rus Karen Kachanov titelverdediger is. Onze landgenoot maakt nog kans op een ticket voor de Masters, al zal het bijzonder moeilijk worden. In Parijs zal Goffin minstens een plaats in de halve finales moeten halen om zich alsnog te kwalificeren voor de Masters in de Londense O2 Arena.

Thiem en Schwartzman spelen finale in Wenen

Dominic Thiem (ATP 5) heeft zich geplaatst voor de finale van het ATP-toernooi in Wenen (hard/2.296.490 euro). Voor eigen publiek versloeg de Oostenrijker de Italiaan Matteo Berrettini (ATP 11) in drie sets: 3-6, 7-5, 6-3 na 2u33'. In de finale ontmoet Thiem, dit jaar finalist op Roland Garros, de Argentijn Diego Schwartzman (ATP 15). Die was een klasse te sterk voor de Fransman Gaël Monfils (ATP 14), die met 6-3, 6-2 onderuit ging. Schwartzman en Thiem ontmoeten elkaar voor de zevende keer. De Oostenrijker leidt met 4-2.

