Federer en Zverev pakken in Mexico toeschouwersrecord van Clijsters af Redactie

24 november 2019

10u24

Bron: Belga 0 Tennis Meer dan 42.000 toeschouwers waren zaterdag in Mexico-Stad van de partij voor een exhibitiewedstrijd tussen de Zwitser Roger Federer en de Duitser Alexander Zverev. Nooit eerder woonden meer mensen een tennismatch bij.

Volgens de organisatoren waren er 42.517 personen aanwezig bij de partij die op een speciaal aangelegd court op de Plaza de Toros doorging. Het vorige record dateert van 8 juli 2010. Toen speelde Kim Clijsters voor 35.681 toeschouwers een exhibitiewedstrijd tegen de Amerikaanse Serena Williams in het Koning Boudewijnstadion in Brussel. Het grootste officiële tennisstadion is het Arthur Ashe-stadion in New York, waar de belangrijkste wedstrijden van de US Open plaatsvinden. Het heeft een capaciteit van ongeveer 23.000 plaatsen.

“Jullie zijn een ongelooflijk publiek, jullie steun heeft me kippenvel gegeven. Ik heb niet genoeg woorden om jullie te bedanken”, zei Federer, die Zverev in drie sets versloeg: 3-6, 6-4 en 6-2. “Ik zal deze avond nooit vergeten. Jullie hebben me één van de beste dagen uit mijn leven bezorgd”, reageerde Zverev.

Tournee

De wedstrijd behoort tot de erg lucratieve Latijns-Amerikaanse tournee van Federer, die de Zwitser 10 miljoen dollar (9 miljoen euro) zou opbrengen. Dinsdag was er een eerste partij in Chili, die van vrijdag in Colombia werd geannuleerd wegens het instellen van de avondklok in Bogota na de recente protesten tegen de regering. Zondag wordt de tournee afgesloten in Quito, de hoofdstad van Ecuador.