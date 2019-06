Federer en Nadal verheugd met terugkeer Murray - Bonaventure door in Kroatië JH

05 juni 2019

15u03

Bron: Belga 0 Tennis Roger Federer en Rafael Nadal hebben vandaag met enthousiasme gereageerd op de comeback van Andy Murray over twee weken op het ATP-toernooi van Queen's. De Schot zal er enkel in het dubbelspel aantreden, aan de zijde van de Spanjaard Feliciano Lopez.

De 32-jarige Murray, drievoudig grandslamwinnaar en tweevoudig olympisch kampioen, onderging na de Australian Open in januari een heupoperatie. Er was toen de vrees dat de Schot zijn laatste professionele tenniswedstrijd had gespeeld. "Ik denk dat we allemaal ongeduldig wachten op zijn terugkeer", legde Federer de algemene teneur op tafel. "We hebben altijd gehoopt hem terug op de courts te zien. Een goede gezondheid is belangrijk, belangrijker dan tennisser zijn. Maar als hij beiden opnieuw kan combineren, zou dat fantastisch zijn."

De Zwitser speelt vrijdag in de halve finales van Roland Garros tegen eeuwige rivaal Rafael Nadal. Ook de Spanjaard was lovend over Murray. "Ik heb altijd gedacht dat hij nog zou terugkeren. Hij is nog vrij jong en een heel gepassioneerde tennisser. Ik ben blij dat we hem opnieuw zullen kunnen zien spelen.”

Murray heeft ook de bedoeling op Wimbledon, dat start op 1 juli, dubbel te spelen. Of hij ook in het enkelspel in actie zal komen op het derde grandslamtoernooi van het seizoen, is nog onduidelijk.

Ysaline Bonaventure haalt achtste finales WTA Bol

Ysaline Bonaventure (WTA 114) heeft zich geplaatst voor de tweede ronde van het WTA-toernooi in het Kroatische Bol (gravel/125.000 dollar). Ze versloeg de Spaanse Paula Badosa Gibert (WTA 128) in twee sets.

Na 1 uur en 14 minuten stond de 6-3, 6-2 eindstand op het bord. In de achtste finales wacht het Zwitserse zesde reekshoofd Jil Teichmann (WTA 93).

De 24-jarige Luikse is de enige Belg op de hoofdtabel in Bol. Aan de zijde van de Nederlandse Bibiane Schoofs plaatste ze zich dinsdag al voor de tweede ronde in het dubbelspel. Daarin spelen ze later op de dag tegen de Zweedse Cornelia Lister en de Tsjechische Renata Voracova, het eerste reekshoofd.