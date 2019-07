Federer en Nadal slaan handen in elkaar om record van Clijsters af te snoepen GVS

04 juli 2019

06u15

Bron: Vogue 0 Tennis Rivalen op de baan, vrienden ernaast. Roger Federer en Rafael Nadal - samen goed voor 38 grandslamtitels - willen volgend jaar het toeschouwersrecord op een tennismatch verbreken. In een voormalig WK-stadion in Kaapstad hopen ze 55.000 fans te verwelkomen. Daarmee zouden ze het record dat Kim Clijsters in Brussel liet optekenen, slopen.

In een exclusief interview met magazine Vogue doet Roger Federer de plannen uit de doeken. Omdat het niet altijd Victoria Beckham, Kanye West of Gisele Bundchen hoeven te zijn die de modebijbel sieren. De Zwitser heeft het over zijn liefde voor Wimbledon, maar ook zijn kameraadschap met die andere grootmeester: Rafael Nadal. De twee stonden al 40 (!) keer tegenover elkaar, en dat smeedt een band.

“Zo intens hij op het veld is, zo open en eerlijk is hij naast een tennisbaan”, vertelt King Roger over de Spaanse gravelspecialist. “Hij heeft echt een hart van goud.” Zo blijkt ook uit het liefdadigheidsevenement dat Federer en Nadal volgend jaar samen op poten zetten. In het kader van The Roger Federer Foundation, die de voorbije jaren met bijna tien miljoen euro al 850.000 kinderen in Afrika aan onderwijs hielp, speelt het duo volgend jaar een exhibitiewedstrijd in het Zuid-Afrikaanse Kaapstad.

Kim Clijsters

De locatie wordt een voormalig stadion waar het WK voetbal in 2010 plaatsvond. De twee supermannen in het tennis zien het dan ook groots. “Ons doel is om het toeschouwersrecord voor een tennismatch te verbreken. Ik kijk er nú al naar uit en wil Rafa dan ook enorm bedanken dat hij mijn stichting wil steunen. Thanks!” De heren mikken op 55.000 aanwezigen, waarmee ze het huidige record verpulveren.

Dát record staat op naam van... Kim Clijsters en Serena Williams. Tijdens de ‘BNP Paribas Fortis Best of Belgium’ lokten zij negen jaar geleden 35.681 toeschouwers naar het Koning Boudewijnstadion. Toen was het evenement bedoeld om het huidige Belgische voorzitterschap van de Europese Unie in de verf te zetten.