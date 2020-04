Federer en Nadal kunnen elkaar niet missen: “Je zult niet meer kunnen tennissen als je terugkomt” AV

21 april 2020

10u55 0 Tennis Een grotere rivaliteit heeft de tennissport nooit gezien, al kunnen Roger Federer (38) en Rafael Nadal (33) het naast het veld uitstekend met elkaar vinden. De twee iconen maakten tijd voor een babbel op Instagram. Al liep dat voor een klungelende Rafael Nadal niet helemaal van een leien dakje.

Nee, een wonder op Instagram Live zal Rafael Nadal nooit worden. Zo goed de 33-jarige Spanjaard kan meppen op een tennisbal, zo slecht hij overweg kan met de verbinding van z’n telefoon. Nadal moest afrekenen met enkele technische problemen en het duurde even vooraleer het gesprek met Federer tot stand kwam. “Ik ben een ramp in dit soort dingen”, gaf hij toe aan zijn fans. Dat viel ook collega-tennisser Andy Murray op. “Hij wint 52 keer Roland Garros, maar hij kan niet werken met Instagram”, grapte de Schot in de reacties.

Toen alle technische problemen van de baan waren en ook Federer tevoorschijn kwam, kon het echte werk beginnen. De twee konden het uiteraard niet laten om af en toe de draak te steken met elkaar, maar gingen ook de actualiteit rond het coronavirus niet uit de weg.

A few problems for Rafa on his Instagram live, and this was Andy’s response... 😂 pic.twitter.com/u3QXMeyZUd ATP Tour(@ atptour) link

Gefrustreerde Nadal, grappende Federer

Zo mogen tennissers in sommige landen momenteel niet trainen door de verspreiding van het virus. Spanje hoort bij één van die landen en daar had Nadal het zichtbaar moeilijk mee. “Waarom kunnen wij niet tennissen, terwijl heel veel mensen wel gewoon gaan werken? Zeker in onze sport houden wij voldoende afstand van elkaar”, aldus de twaalfvoudig winnaar van Roland Garros.

Ondanks zijn bedenking toonde Nadal wel begrip voor de beslissing van de overheid. “Ik besef dat we in een heel moeilijke situatie zitten, een situatie waardoor de regering is overweldigd. Ik begrijp ook dat men op dit moment niet bezig zijn met wie wel of niet kan gaan trainen. We moeten de regels dus gewoon aanvaarden, ook al vind ik het niet logisch.”

Mede door het coronavirus ligt Nadal al enkele weken stil en onderhoudt hij, zoals veel anderen, thuis z’n conditie. “Ik heb geen racket meer aangeraakt sinds Indian Wells”, vertelde de Spanjaard aan Federer. Die vond dat dan heus weer niet erg en zag er de humor wel van in. “Perfect, je zult niet meer kunnen tennissen als je terugkomt”, lachte de Zwitser.

"I haven't touched a racquet since Indian Wells" 🤣@rogerfederer | @RafaelNadal pic.twitter.com/lKsHRuYeBc ATP Tour(@ atptour) link

Ook de gehavende knie van Federer kwam ter sprake. De Zwitser ging in februari onder het mes en is nu bezig aan de revalidatie. “De knie is in orde”, bevestigde hij. “De eerste zes weken waren erg goed, daarna ging het wat langzamer en nu wordt het steeds beter. Maar ik heb geen stress en geen haast. Dat is het enige goede aan deze coronacrisis: ik heb veel tijd. Uiteindelijk moet mijn knie in orde zijn, dus het maakt niet uit wanneer ik terugkom.”

For all the #Fedal fans...



When @rogerfederer made it on to @RafaelNadal's Instagram Live! 😅pic.twitter.com/e6NGrmicYb ATP Tour(@ atptour) link

