Federer, die exclusieve schoen lanceert: “Was ik al met pensioen geweest als Nadal en Djokovic niet meer zouden spelen? Misschien”

Bron: The Times 0 Tennis Hij won alles wat er te winnen valt. Maar het pensioen van Roger Federer (38) lijkt nog niet voor meteen. Ook al liet de Zwitserse legende zich inmiddels twee keer aan zijn knie opereren en zal hij dit jaar sowieso niet meer in actie komen. Van de vrijgekomen tijd maakte de ‘FedExpress’ gebruik om een exclusieve tennisschoen op de markt te brengen.

Federer bracht de lockdown door in zijn woonst in zijn vaderland. Sinds hij prof werd, was de Zwitserse tennisser nooit langer thuis. “Dit was makkelijk een verdubbeling van het vorige record”, zegt Federer in gesprek met de Britse krant The Times. “Voor veel mensen is het een lastige periode geweest. Maar wij hebben het thuis wel goed gehad. De eerste weken waren wat vreemd, maar al snel voelde het ‘normaal’ aan.”

Anderzijds is Federer het wel gewend om zijn gezin vaak te zien. Vrouw Mirka en de tweelingen Myla en Charlene (10) en Leo en Lenny (7) zitten tijdens het seizoen zo'n zeventig procent van de tijd in het spoor van Federer. “Mirka en ik beslisten al snel dat ik niet in m’n eentje de wereld zou rondreizen. Dat zou ik ook niet kunnen, denk ik. Waarschijnlijk zou ik dan al lang met pensioen zijn geweest.”

Ik heb nog altijd het gevoel dat ik kan wedijveren met de besten. Zoals vorig jaar op Wimbledon. Wat was ik er toen dichtbij. Zo’n momenten heb ik nodig Roger Federer

Federers pensioen zit er echter nog niet meteen aan te komen. Hij onderging dan wel twee operaties aan zijn knie, waardoor hij dit seizoen sowieso niet meer in actie komt, maar Federer wil knokken om op z’n allerbeste niveau terug te keren. “Mijn lichaam is de voorbije twintig jaar tot het uiterste gedwongen. In 2009 kreeg ik al vragen over mijn pensioen. ‘Begint de fun niet nog maar pas?’, antwoordde ik. Ik was 28 op dat moment. En ook nu ben ik nog heel hongerig, gemotiveerd en gelukkig. Ik heb nog altijd het gevoel dat ik kan wedijveren met de besten. Zoals vorig jaar op Wimbledon. Wat was ik er toen dichtbij. Zo’n momenten heb ik nodig. Als ik er elke keer in de tweede ronde uit begin te vliegen, zal ik ook wel inzien dat het tijd is om ermee te kappen.”

Federer won al twintig grandslams, niemand doet beter. Maar Rafael Nadal (19 stuks) en Novak Djokovic (17) zitten hem wel op de hielen. Volgens Federer is dat niet per se een motivatie om te blijven spelen, al maakt hij wel een kanttekening. “Zou ik al gestopt zijn als de anderen al met pensioen waren? Misschien wel. Voorlopig kan ik nog wel om met het vele reizen. Als mijn vrouw en kinderen het leuk blijven vinden, dan zal dat ook voor mij het geval zijn. Veel mensen zouden graag in mijn plaats zijn. Maar ik zal ook perfect gelukkig zijn als ik niet meer speel.” Over de positieve test van Novak Djokovic of de uithaal van diens vader repte Federer met geen woord.

The Roger

Federer was volgens Forbes afgelopen jaar met 106 miljoen dollar (ruim 95 miljoen euro) de best betaalde sporter ter wereld. Budget genoeg om te investeren, dus. De toptennisser deed dat onder meer in het Zwitserse bedrijf On, met hoofdzetel in Zürich, dat loopschoenen en sneakers vervaardigt. ‘t Is via dat bedrijf dat Federer nu een tennissneaker op de markt brengt.

The Roger, zoals de sneaker gedoopt werd, ziet eruit als een klassieke witte tennisschoen. Maar onder het leder zit wel een schoen die ook volledig in de huidige tijdsgeest past. ‘Verkoper’ Federer zelf heeft het over “de lichtste en meest comfortabele schoen" waarmee hij ooit speelde.

De eerste duizend exemplaren van de schoen zijn genummerd en worden via loting verkocht. Daarna is het afwachten of de schoen zich ontwikkelt tot een klassieker zoals de Stan Smith (Adidas) of de Jordan (Nike). “Je weet het niet: het kan snel stoppen of juist een enorme hit worden. Van dat laatste dromen we.”

