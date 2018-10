Federer blijft op koers voor nieuwe triomf in Bazel - Nishikori en Anderson spelen eindstrijd in Wenen LPB

27 oktober 2018

18u43

Bron: anp en Belga 0 Tennis Sloane Stephens (WTA 6) heeft zich verzekerd van een ticket voor de finale van de WTA Finals in Singapore (hard/7 miljoen dollar). De Amerikaanse treft daarin de Oekraïense Elina Svitolina (WTA 7).

De halve finale tussen Stephens en Karolina Pliskova (WTA 8) leek af te stevenen op een klinkende overwinning voor de Tsjechische, die doorstoomde naar 0-6 en 0-2. Maar nadien knokte Stephens zich alsnog in de wedstrijd, die ze uiteindelijk zou winnen: 0-6, 6-4 en 6-1. De wedstrijd duurde 1 uur en 57 minuten. De Tsjechische en de Amerikaanse keken elkaar voor de vierde keer in de ogen, in de tussenstand is het nu 3-1 voor Stephens.

In de finale neemt de 25-jarige Stephens het op tegen de één jaar jongere Svitolina. De Oekraïense haalde het eerder op de dag in drie sets met 7-5, 6-7 (5/7) en 6-4 van de Nederlandse Kiki Bertens (WTA 9). Stephens en Svitolina namen het al drie keer tegen elkaar op, de Amerikaanse leidt met 2-1. In augustus van dit jaar was Stephens met tweemaal 6-3 de beste in Montréal.

Stephens, in 2017 winnares van de US Open, neemt voor het eerst deel aan de WTA Finals. Dit jaar was de Amerikaanse al de beste in Miami. Ze heeft zes WTA-titels op haar palmares staan.

Svitolina staat bij haar tweede deelname voor het eerst in de finale van het toernooi met de beste acht speelsters van het seizoen. Dit seizoen won ze al de WTA-toernooien van Brisbane, Dubai en Rome. Zondag mikt de Oekraïense op haar dertiende WTA-titel.

Nishikori en Anderson naar finale in Wenen

Kei Nishikori (ATP 11) heeft zich geplaatst voor de finale van het ATP-toernooi in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen (hard/2.198.250 euro).

Het Japanse vijfde reekshoofd won in de halve finales met 6-4 en 6-3 van de Kazach Mikhail Kukushkin (ATP 71).

In de finale ontmoet Nishikori het Zuid-Afrikaanse tweede reekshoofd Kevin Anderson (ATP 8). Die rekende in de halve finales af met de Spanjaard Fernando Verdasco (ATP 30) in drie sets: 6-3, 3-6 en 6-4. De partij nam 2 uur en 29 minuten in beslag.

De Zuid-Afrikaan won in zijn loopbaan al vier ATP-titels, de laatste dit jaar in New York. Nishikori staat in Wenen voor de 25ste keer in zijn carrière in de finale van een ATP-toernooi. Hij mikt op een twaalfde titel, de eerste sinds 2016.

Roemeen Marius Copil verrast Zverev en plaatst zich voor finale

Marius Copil (ATP 93) heeft zich geplaatst voor de finale van het ATP-toernooi in het Zwitserse Bazel (hard/1.984.420 euro).

De 28-jarige Roemeen klopte in de halve eindstrijd de Duitser Alexander Zverev (ATP 5), het tweede reekshoofd, in drie sets: 6-3, 6-7 (6/8) en 6-4. De partij duurde 2 uur en 33 minuten. Het is voor Copil zijn tweede ATP-finale. Eerder dit jaar verloor hij in Sofia.

Copil treft in de finale de Zwitser Roger Federer (ATP 3). Het eerste reekshoofd klopte in de halve eindstrijd de Rus Daniil Medvedev (ATP 20) in twee sets: 6-1 en 6-4. De partij nam 1 uur en 5 minuten in beslag. De 37-jarige Federer is in zijn thuisland titelverdediger en won het toernooi al achtmaal.