Federer bevestigt deelname aan graveltoernooi van Madrid - Goffin treft Paire in tweede ronde in Marseille

20 februari 2019

12u40

Federer bevestigt deelname aan graveltoernooi van Madrid

Roger Federer zal begin mei deelnemen aan het graveltoernooi in Madrid. Dat bevestigde de organisatie van het Masters 1.000 evenement.

Federer paste de voorbije twee seizoenen voor gravelwedstrijden om zijn lichaam te sparen met het oog op het grasseizoen. Maar op de Australian Open kondigde de Zwitserse tennislegende aan dit jaar weer op gemalen baksteen te zullen spelen. Zo zal hij er, voor het eerst sinds 2015, bij zijn op Roland Garros. In aanloop naar dat toernooi speelt Federer van 3 tot 12 mei in Madrid. Daar won hij de titel al drie keer: in 2006 (toen nog op hardcourt indoor), 2009 en 2012.

“Federer is een van de beste spelers aller tijden, dat is geen geheim”, zegt toernooidirecteur en oud-prof Feliciano Lopez. “We zijn blij want zijn terugkeer naar Madrid is een geschenk voor ons toernooi, maar zeker ook voor alle fans want zij kunnen een unieke speler aan het werk zien. De Zwitser opnieuw op gravel zien spelen tegen Djokovic en Nadal, is iets dat je niet mag missen.”

Roland Garros begint twee weken na het toernooi van Madrid. Twintigvoudig grandslamkampioen Federer won er de titel in 2009.

Goffin treft Fransman Paire in tweede ronde in Marseille

David Goffin (ATP 24), als derde reekshoofd vrij in de eerste ronde, neemt het donderdag in de tweede ronde (1/8ste finales) van het ATP-toernooi in Marseille (668.485 euro) op tegen de Fransman Benoit Paire (ATP 59). Die schakelde de Italiaanse kwalificatiespeler Simone Bolelli (ATP 136) met 6-4, 7-6 (7/1) uit. Goffin speelde zes keer eerder tegen de 29-jarige Fransman. In de onderlinge duels staat het 3-3 gelijk. Op hardcourt, de ondergrond in Marseille, leidt Goffin wel met 3-1. De 28-jarige Luikenaar won ook het jongste duel. In augustus van vorig jaar schakelde hij de Fransman op het hardcourt van Cincinnati in de tweede ronde met 5-7, 6-4, 6-2 uit.