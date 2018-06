Federer bereikt finale in Stuttgart en is opnieuw nummer één van de wereld LPB

16 juni 2018

18u47

Bron: Belga 0 Tennis Roger Federer is opnieuw de nummer één van de wereld. De 36-jarige Zwitser moest op het ATP-toernooi in het Duitse Stuttgart (gras/656.015 euro) de finale halen om de Spanjaard Rafael Nadal van de koppositie op de ATP-ranking te stoten en is daar ook in geslaagd.

Federer, het eerste reekshoofd in Stuttgart, versloeg in de halve finale het Australische vierde reekshoofd Nick Kyrgios (ATP 24) in drie sets: 6-7 (2/7), 6-2, 7-6 (7/5). De wedstrijd duurde 1u54'. Dankzij de finaleplaats staat de Zwitser voor het eerst sinds 20 mei opnieuw helemaal bovenaan de ATP-ranking. Vorige maand was hij wel slechts één week het nummer één van de wereld.

In de finale neemt Federer het op tegen de Canadees Milos Raonic (ATP 35), het zevende reekshoofd. Die versloeg eerder op de dag in zijn halve finale het Franse tweede reekshoofd Lucas Pouille (ATP 17) in twee sets met 6-4, 7-6 (7/3). Het wordt de veertiende ontmoeting tussen Federer en Raonic. In de vorige dertien duels trok de Zwitser tien keer aan het langste eind, Raonic won drie keer.

Federer, die begin dit jaar met de Australian Open zijn 20ste grandslamtoernooi won, was er ook in 2016 en 2017 bij in Stuttgart. Toch staat zijn naam er nog niet op de erelijst. Vorig jaar werd hij in de tweede ronde uitgeschakeld door de Duitser Tommy Haas, twee jaar geleden was de Oostenrijker Dominic Thiem te sterk in de halve finale. Voor de Zwitser is het zijn eerste grastoernooi ter voorbereiding van Wimbledon, waar hij titelverdediger is en dit jaar voor de negende keer de eindzege kan pakken.